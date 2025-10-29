Habertürk
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterildi

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi yapıldı.

        Giriş: 29.10.2025 - 22:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:35
        Altın Portakal Film Festivali'nde "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterildi
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı, senaryosunu Sinem Altındağ ve Tunç Davut'un yazdığı, oyuncular Selen Kurtaran, Ali İpin, Feyyaz Duman, Dilan Düzgüner ve Ceren Taşçı'nın rol aldığı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

        Filmin yönetmeni Davut, söyleşide yaptığı konuşmada, filmin öyküsünü okuduğu bir haberden esinlenerek oluşturduğunu anlattı.

        Söz konusu haberden etkilendiğini ifade eden Davut, şöyle konuştu:

        "Türkiye gerçekten Suriye'deki savaştan kaçan insanlarla yaşamak zorundaydı. Biz de ister istemez yazdığımız senaryoda göçmenlere ve toplumsal yapıya dikkati çekmek istedik. 'Öteki' diyoruz ve öteki nereden başlıyor. Aile ilişkilerinde bunu görmeye başladık. Aile ilişkilerdeki ötekileşmeyi, toplumsa yapı, sınıfsal yapılaşma, yaşlı ve yalnız bir adamı, vicdanıyla baş başa kalması ve yalnızlaşmanın öyküsünü ortaya koymaya çalıştık."

        Filmin konusu ise özetle şöyle:

        "Emekli mühendis Refik, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e iki oğluyla Avrupa'ya kaçması için bir miktar para verir. Refik, Kurban Bayramı'nda ailesiyle bir araya gelme hazırlığı yaparken Nesrin çocuklarını bırakıp ortadan kaybolur. Batık süt ürünleri tüccarı olan İhsan, hayvan çiftliği kurmak için babası Refik'i maddi destek için ikna etmeye çalışır. İstanbul'daki akademik kariyerini bırakıp Almanya'ya yerleşme planları yapan Refik'in kızı Nalan, uzun bir aradan sonra bayram için baba evine gelir."

