        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 22:14 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:14
        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Konyaaltı Caddesi Varyantı'nda düzenlenen fener alayı için 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, meşaleler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

        Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyenlere Büyükşehir Belediyesi bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti.

        Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bugün sadece bir tarihin değil, küllerinden doğan bir milletin yeniden dirilişinin kutlandığını kaydeden Özdemir, "Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, kadınların seçme ve seçilme hakkı, kız çocuklarının okul yoludur. Korkuya değil, bağımsızlığa inanmış bir milletin adıdır Cumhuriyet. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sanatçı Candan Erçetin sahne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

