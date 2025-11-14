Anadolu Efes-Bayern Münih maçının ardından

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 74-72 mağlup olan Bayern Münih'in yardımcı antrenörü T.J. Parker, "İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ama karşılaşma mağlubiyetimizle neticelendi." dedi.

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert'in sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelememesi üzerine takımın başında sahaya çıkan Parker, ilk yarıda savunma anlamında çok fazla zaaf gösterdiklerini söyledi.

Rakibin Cordinier ile agresif bir oyun ortaya koyduğunu belirten Parker, "İkinci yarıda ise biraz toparladık. 15 sayı kadar geri düşmemize rağmen oyuncularımın hakkını teslim etmem lazım. İyi bir mücadele ile maça ortak olduk. Son topa kadar maçı taşımayı bildik ama karşılaşma mağlubiyetimizle neticelendi." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Antalya'da güzel bir atmosferin olduğuna dikkati çeken Parker, "Anadolu Efes maçını nerede yaparsa yapsın güzel bir atmosfer oluyor. Antalya'da tesisler, her şey güzeldi. Anadolu Efes bu anlamda iyi bir iş çıkardı." diye konuştu.