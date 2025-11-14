Basketbol: Avrupa Ligi

Salon:AntalyaSpor Salonu
Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)
Anadolu Efes: Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Swider , Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Erkan Yılmaz
Bayern Münih: Da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Xavier, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8
1. Periyot: 19-14
Devre: 42-34
3. Periyot: 60-47
Beş faulle çıkan: 37.55 Smits (Anadolu Efes)
ANTALYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.