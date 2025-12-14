Habertürk
        Antalya Haberleri

        15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:28
        15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi
        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi.

        Yeni Alanyalılar Platformu tarafından Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında dün başlayan etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

        Müzik dinletisi ve gösterilerin sunulduğu pazarda ziyaretçiler, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliğin ikinci gününde alanda yer alan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

