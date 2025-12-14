15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliğin ikinci gününde alanda yer alan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yeni Alanyalılar Platformu tarafından Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında dün başlayan etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

