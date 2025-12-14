Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        D.E'nin kullandı 07 DE 907 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 kara yolundaki altgeçitte önce R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile, ardından altgeçidin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü D.E, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Karlı dağların gölgesinde 20 derecelik sıcak havada deniz keyfi yaptılar An...
        Karlı dağların gölgesinde 20 derecelik sıcak havada deniz keyfi yaptılar An...
        Lüks otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı
        Lüks otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı
        Pilates Gelişim Semineri, Antalya'da sona erdi
        Pilates Gelişim Semineri, Antalya'da sona erdi
        Serik'te minibüs sulama kanalına düştü
        Serik'te minibüs sulama kanalına düştü
        Antalya'da minibüs sulama kanalına uçtu Sürücünün kendi imkanlarıyla çıkıp...
        Antalya'da minibüs sulama kanalına uçtu Sürücünün kendi imkanlarıyla çıkıp...
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı