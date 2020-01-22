Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor

DHA

ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ihalesinin projesinin iptal edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. İhaleyi alan Alkoçlar İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti. Toprak, belediyenin dün kiracılarıyla düzenlediği toplantıya yönelik suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ihalesinin projesinin iptal edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. İhaleyi alan Alkoçlar İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti. Toprak, belediyenin dün kiracılarıyla düzenlediği toplantıya yönelik suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nin işletilmesine yönelik ihalesinin iptalinin yankıları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi alan ALSE firmasının sözleşmeye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini kamuoyu ile paylaştı. Dün akşam ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ihalenin iptal edilmesini eleştirdi. Bugün de ihaleyi alan Alkoçlar'ın İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, gazetecilere açıklama yaptı. O dönem ihaleye 12 firmanın başvuru yaptığını, 11 firmanın ihaleye girmediğini belirten Toprak, "Kanunlara uygun bir ihaleye dahil olduk. İhale denetlendi, askıda kaldı ve ihalenin bizde kaldığı kesinleşti" dedi.
'TEBLİGATTA İPTAL GEREKÇESİ YOK'
Bu ihaleye girmelerinin tamamen ticari olduğunu belirten Toprak, "Firmaya farklı iş kolları açmak adına yaptığımız bir girişimdir. İş olarak baktık, siyasi bir amaç taşımadık. 2 yıl Alkoçlar olarak yerel ortağımız olduğu için konuya girmedik. Sahaya çok karışmadık. Temmuz ayında ortağımızdan ayrıldık ve Alkoçlar olarak burada yolumuza devam ettik. Belediye yönetiminin değişiminin ardından belediye bize karşı değişik bir tutum içine girdi. Sürekli bir itham oluştu. Buna üst perdeden cevap vermedik. İşin siyasi tarafına hiç girmedik. Dün belediye, zarar ettiğine yönelik ve kamu yararı gözetilerek ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. Ancak bize gönderilen tebligatta ihalenin iptal gerekçesine yönelik basındaki bilgiler yer almıyor. Bize gönderilen tebligatta kiracıların masaları fazla koyduğu, plajdaki alanı daha fazla kullandığı, yeşil alanların işgal edildiğine yönelik fesih hakkını kullandığını aktarıyor. Milletin hoşuna gidecek ifadeleri açıklamalarında kullanıyorlar ama tebligatta böyle bir şey yok" diye konuştu.
'LİNÇ KAMPANYASI VAR'
Belediyenin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Turan Toprak, "Açıklamalarındaki delilleri mahkemede ispat edemezler. Bir kaos yaratılmak isteniyor. Kiracılarımızı dün bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda belediyenin genel sekreteri söze 'Adını ağzıma almayacağım bir firma' diye başlamış. Biz de Türkiye Cumhuriyeti şirketiyiz. Toplantıda elektrik borçları ödenmediğini söylemiş. Bir kuruş elektrik borcumuz yok. Görevimiz olmamasına rağmen elektrik faturalarını biz topluyoruz. Ödenmemiş tek fatura yok. Linç kampanyası var. Biz Antalya'ya kötü bir iş yapmadık. Seçimden sonra bir defa dahi bizimle görüşmediler. Hukuksuz yollarla üzerimize geliyorlar. Mahkeme yoluna gideceğiz. Buranın yapılışına yönelik bir sıkıntı varsa mahkemeye taşınması gerekiyor. Belgelerle ithamları mahkemeye taşıyacağız. Belediyenin gücünü kullanarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bu belediyeye yakışmıyor" dedi.
Sahildeki alanın 1 milyon metrekarelik alandan oluştuğunu belirten Turan Toprak, ihalede plajlarla beraber sadece 25 bin metrekare alanda söz sahibi olduklarını aktardı. 
MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ
Yanlış bir şey varsa önce ikaz edilmesi gerektiğine vurgu yapan Toprak, kimsenin kimseyi aşağılayamayacağını belirterek, "Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Kapalı kapılar ardında değil, yargı önünde hesaplaşalım. 'Zarar ediyorum' diye feshetme hakkınız yok. Bunu mahkemeye taşımanız gerekiyor. Yargı kararına uyacağız. Bize karşı bir önyargı var. Muhittin Böcek döneminde Konyaaltı Belediyesi'nce yapılan Kent Meydanı ihalesinin de incelenmesi gerekiyor" diye konuştu. 
'TOPLANTIYI SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİK'
Sorumlu oldukları alanın temizliği ve güvenliğini kendilerinin sağladığını dile getiren Turan Toprak, 1 milyon metrekarelik alanın hepsinden sorumlu olmadıklarına vurgu yaptı. Bazı alanların temizliği konusunda belediyeye kendi personeliyle yardımcı olduklarını kaydeden Toprak, "Açıklamalarında yalan söylüyorlar. ALSE'nin çıkması durumunda, Konyaaltı Kent Meydanı'nda neler yapabileceklerinin işaretiyle burada neler yapacaklarını görüyoruz. Haksız fesihte çok ciddi tazminatlar ödenmek durumunda kalacak. Belediye başkan yardımcısı bir toplantıda 'Tazminat ödeyerek halledecek gibiyiz' demiş. Sanki kendi parasıyla tazminat ödeyecekler. O halkın parası. Demek ki insanlar böyle zengin ediliyor. Kötü firmalar için bu fırsattır. Kamu zararının kişilere rucü edilmesi söz konusu olduğu için Belediye Başkanı Böcek, tebligatı kendisi imzalamadı. Görüşmek için 3 defa resmi talepte bulunduk. Hiçbir şekilde yoklar. Dünkü toplantıyı da valiliğe şikayet edeceğiz. Savcılığa, kiracılarımızın Büyükşehir Belediyesi'ne toplantıya çağrılıp, kullandıkları ifadelere yönelik suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

ANTALYA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl ...
Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı
YEREL HABERLER Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı
Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını pasta keserek kutladı "Doğum günüm nakil olduğum gündür" Uğur Acar’dan Recep Sert itirafı Uğur Acar: “Recep arkadaşımız alınmasın, benden sonra nakil oldu ve evli olduğu için beni evli zannediyorlar”
YEREL HABERLER Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını pasta keserek ...
Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Meslek yüksekokulunda değerlendirme toplantısı
Türkiye'nin ilk ticari kahve üretimi başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ticari kahve üretimi başlıyor
Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali Sahil Antalya Yaşam Parkı işleticisi ALKOÇLAR - ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak: "Buradaki alt kiracıların haksız işgal ve fazla yer kullanımı sebebini ileri sürerek ihalenin fesih edildiğine dair yazı aldık. Bu sözleşme bir tarafın kendi isteğiyle fesih edilmez kanunlar vardır" "Mesele yargıya taşınacaktır. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu konu aydınlığa kavuşacaktır" "İdarenin haksız uygulamasının yargıdan dönecektir, hakkımız teslim edilecektir, aksi durumda çok büyük tazminatlar söz konusudur" "Yargının hakkımızı teslim etmesi suretiyle işimizi yapmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptali Sahil Antalya ...
Üşüyüp otobüse binen köpek yolcularla şehir turu attı
YEREL HABERLER Üşüyüp otobüse binen köpek yolcularla şehir turu attı
“Obezite çocukları asosyal bireyler haline getiriyor” Op. Dr. Seda Özer: “Yaşıtları arasında kilosu alay konusu olabilen çocuk, sosyal ortamlardan giderek uzaklaşıyor ve yalnızlaşıyor” “Bu uzaklaşmanın oluşturduğu travmayla bir süre sonra asosyal bireyler haline gelmektedir”
YEREL HABERLER “Obezite çocukları asosyal bireyler haline getiriyor” Op. ...
Kırmızı ışıkta geçen, kasksız bisikletliye 420 lira ceza
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen, kasksız bisikletliye 420 lira ...
Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
YEREL HABERLER Üşüyen köpek yolcularla şehir turu attı
Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda kaçarken atladığı balkonda mahsur ...
Tütüncü'den ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Tütüncü'den ev ziyaretleri
Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak
YEREL HABERLER Tarihi yapılar Finike turizmine kazandırılacak
Alanya’daki mezarlıklarda 86 kişilik ekiple temizlik
YEREL HABERLER Alanya’daki mezarlıklarda 86 kişilik ekiple temizlik
Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna yakalanan baş küçüklüğü hastası Ata yoğun bakıma alınarak uyutuldu Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata, 2 yaşında en büyük savaşını veriyor Baba Tarık Özdemir: “Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi ama onun güçlü bir şekilde bunun üstesinden geleceğine inanıyorum”
YEREL HABERLER Minik savaşçıdan kötü haber Akciğer enfeksiyonuna ...
Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eş cinayeti sanığına indirimsiz ağırlaştırılmış ...
Karısını başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Antalya’da eşini tabancayla başından vurarak öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm gidin evden alın" diyen sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Karısını başından vurarak öldüren sanığa ...
Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler
YEREL HABERLER Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini ...
Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ve aileleri, Gönül Elçisi Projesi'yle ...
Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
YEREL HABERLER Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ...
Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Polisin kumar baskınında panikledi, balkonda mahsur ...
Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
YEREL HABERLER Kadın Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimi
Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Şirinyalı’da yeni trafik düzenlemesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X