Kaş Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kaş Belediye Başkanlığınca Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ’da akşam saatlerinde yaşanan deprem sonrası, Kaş Belediyesi de bölgeye yardım gönderme çalışmalarına başladı. Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgede yaraların bir an evvel sarılması için destek amaçlı yardım kampanyası düzenlendiği kaydedildi. Belediyede yardım çalışmasına başlandığı belirtilen açıklamada, kampanya kapsamında deprem bölgesine yaş sebze ve meyve başta olmak üzere, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin gönderileceği ifade edildi.

ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.