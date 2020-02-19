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Çinli turistlerin deniz keyfi

DHA

ANTALYA'nın Kaş ilçesine tatile gelen Çinli 3 genç, şubat ayında denize girerek, güneşin ve Akdeniz'in keyfini çıkardı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine tatile gelen Çinli 3 genç, şubat ayında denize girerek, güneşin ve Akdeniz'in keyfini çıkardı.
Çin'in ünlü turistik merkezi Guangdong şehrinde yaşayan Yufeı Yang (20), Mayı Juan (19) ve Hu Hao (19), tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. Çinli turistler, kiraladıkları tekneyle Kekova turuna çıktı. Hava sıcaklığının 18, su sıcaklığının 16 derece olmasını da fırsat bilip, denize girdiler.
Yufeı Yang, "Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldik. 8 gün boyunca Kapadokya, Fethiye, Kaş, Kekova, Demre'nin eşsiz güzelliklerini geziyoruz. Türkiye mükemmel bir ülke. Şu anda hava serin. Ama denizin güzelliğine dayanamadık ve yüzdük. Ağustos ayında bu güzellikleri yaşamak için yine Kaş'a, Kekova ve Demre'ye geleceğim" dedi. Hu Hao da "Türkiye çok ilginç bir ülke. Kapadokya'da kar topu oynadık. Burada deniz keyfi yaptık. Deniz harika. Dört mevsimi yaşadık. Ağustos'ta yine geleceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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