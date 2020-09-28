Süper Lig: Antalyaspor: 0- Denizlispor:0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Frediy’in kafasını kaleci son anda kornere çeldi.

29. dakikada Recep Niyaz’ın rakip yarı alanın ortasındaki sert şutunu kaleci kontrol etti.

34. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Bünyamin kontrol edip, Amilton’a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci kurtardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya x, Özgür Ertem x, Hüsnü Emre Çelimli x

Antalyaspor: Boffin x, Eren Albayrak xx, Kudriashov x, Veysel Sarı x, Bünyamin Balcı x, Amilton x, Fredy xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert x, Mukairu x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Sidney, Podolski, Orgill, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich x, Mustafa Yumlu x, Fabiano x, Oğuz Yılmaz x, Lopes x, Murawski x, Recep Niyaz x, Aissati x, Sagal x, Rodallega x

Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Bakalorz, Mesanovic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

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