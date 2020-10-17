Alanya’da drama kursu seçmeleri yapıldı

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından düzenlenecek drama kursu seçmeleri bugün tiyatro binasında yapıldı. 512 yaş arası çok sayıda çocuğun başvurduğu seçmeler, jüri tarafından sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Nilbanu Engindeniz, ABT Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, gösteri dünyasının ünlülerinden Kerem Eser ve çocuklardan oluşan jüri üyeleri, başvuruda bulunan çocukların yeteneklerini izleyerek değerlendirdi. Nilbanu Engindeniz liderliğinde 59 ve 912 yaş gruplarını kapsayacak kursa, 20 çocuk devam edecek. Kursa devam edecek çocukların isimleri 19 Ekim Pazartesi öğleden sonra Tiyatro Müdürlüğü’nde açıklanacak.

Jüri üyeleriyle birlikte çocukların yeteneklerini izleyen Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Kurslarımız pazar günleri tiyatro binamızda yapılacaktır. Her çocuğumuz bizim için özeldir, yeteneklidir. Ancak çok sayıda talep olduğu için jüri üyelerimiz seçme yapmak zorunda kaldılar. Covid19 pandemisi nedeniyle her bir grubu 10 çocuk ile sınırlandırdık. Kurslarımız iki ayrı zaman diliminde verilecektir” dedi.

Kurslar, 20202021 tiyatro sezonu boyunca devam edecek.

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