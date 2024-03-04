Diyarbakır'da cinayetten aranan kişi Antalya'da yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hurma Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sorgusu yaptı. Ekiplerin, incelemesinde 30 yaşındaki M.K.'nın 2020 yılında Diyarbakır'da, 'Kasten adam öldürme' olayından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlının Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 8DHA)

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