Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba Stadı
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais) , Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Pepe (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Richard, Dk. 85 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 88 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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