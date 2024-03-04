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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais) , Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)

        Goller: Dk. 8 ve 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Pepe (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Richard, Dk. 85 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 88 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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