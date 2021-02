Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün biz oyun kuruyoruz" "Bugün Türkiye başkalarının kurduğu oyunları ret ediyor, kabul etmiyor" " Artık Türkiye, güçlü Türkiye oyunları kuran ülkedir, bugün sadece oyun kurmuyoruz, bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da biz bozuyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin başkalarının kurduğu oyunları reddettiğine vurgu yaparak, “Oyunlarını kabul etmiyoruz. Artık Türkiye, güçlü Türkiye oyunları kuran ülkedir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz. Bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da biz bozuyoruz" dedi.

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları’nın 6. Olağan Kongresi, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirlerinin üst seviyede olduğu salonda katılımcıların sandalyelerine yeni maske ve kolonya şişeleri bırakıldı.

Alkışlarla salona gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partilileri selamladı. Protokole oturan Çavuşoğlu, yanındaki eski Bakanlardan Suat Kılıç, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve milletvekili Mustafa Köse’ye kolonya ikram etti.

Kongrede konuşan Bakan Çavuşoğlu, coşkulu gençler bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, yaptıkları kongrelerde, birlik, beraberlik, dayanışma vatan sevgisi ve geleceğe yönelik umut olduğunu dile getirdi.



"Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veriyor"

Yaklaşık 19 yıldır Türkiye’ye ve Antalya’ya yapılan hizmetlerde gençlerin büyük bir emeği olduğunu işaret eden Çavuşoğlu, “ İnşallah önümüzdeki süreçte de ülkemize ve milletimize hizmet yolunda önemli katkılarınız olacak. Biz, sizlerin gençliğine enerjisine ve vizyonuna güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da kadınlara ve gençlere çok önem veriyor. Sadece Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan olarak, ülkemizin yönetim kademelerinde partimizin her kademesinde kadınlarımıza ve gençlerimize yer vererek bu önemi gösteriyor. Bizleri her defasında coşkulandıran gençlerimizi çok seviyoruz. Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’de değil dünyada da gençliğin sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan BM kürsülerinde sadece, ‘dünya beşten büyük dememiştir’, BM Gençlik Konseyi’nin kurulmasını teklif ederken, sadece siz gençleri değil dünya genliğinin de sesi olmuştur. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı’nda kurulan gençlik konseyinin nasıl G20 dönem başkanlığında kadın 20 kurulduysa, bu dönem başkanlığımızda gençlik konseyi kurulmuştur. 61 ülkede faaliyet gösteren gençlik forumunun başında da gençlik teşkilatımızdan yetişmiş Taha Ayhan görev yapmaktadır” diye konuştu.



"Sorumluluğumuz büyük"

83 milyona karşı Antalya’ya karşı sorumlulukları olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bu şanlı bayrağın altında yaşayan herkese sorumluluğumuz var. Ama reisimiz, liderimiz, davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi,’ Türkiye, Türkiye’den büyüktür’, dolayısıyla bizim sorumluğumuzda büyüktür. Gençleri sadece kongrelerde değil sahada çalışırken de coşkulu her zaman coşkulu görmek istiyoruz” dedi.



"Oyunu biz kuruyoruz"

Bugün Türkiye’nin başkalarının kurduğu oyunları ret ettiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Kabul etmiyoruz. Artık Türkiye, güçlü Türkiye oyunları kuran ülkedir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz. Bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da biz bozuyoruz. Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Karabağ’da, Türkiye gemileriyle, ordusuyla, milletiyle, Karabağ’da da can Azerbaycan’la sahaya indiği zaman sadece oyunlar bozulmadı, dünya alkışladı. Artık Türkiyesiz oyun kurulamayacağını herkes gördü. Bunu daha da iyi idrak edecekler. Bugün artık kimse bu seviyeden bakmaya cüret edemiyor, artık bugün herkes Türkiye ile göz seviyesinde konuşuyor. Öğrenemeyenlerde öğrenecekler, itinayla öğreteceğiz.”



"Yürüyecek yollarımız var"

Gençlerle bu yolda yürümekten onur duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Çok coşkulu bir kongreyi tamamlamak üzereyiz. Sizlerle bu yolda yürümekten onur duyuyorum. İşimiz çok Cumhurbaşkanımızın yükünü almak için çok çalışıyoruz. Ama bilinsin ki her zaman siz teşkilatımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yanında olacağız. Her zaman hizmet etmekten şeref duyduğumuz Antalya’mızın hizmetinde ve emrinde olacağız. Sizlerle birlikte daha yürüyecek yollarımız var” diye konuştu.



"Gençliğe borçluyuz"

Milletvekili Mustafa Köse, salonda hiçbir partide görülemeyecek bir tablo olduğuna değinerek, bütün gençlik kolları başkanının salonda olduğunu söyledi.

AK Parti hareketinin bir dava hareketi olduğunun altını çizen Köse, “Bugün ülkede terör yoksa, kendi silahımızı, kendi insansız hava aracımızı, savaş gemimizi, uçağımızı üretebiliyorsam. Bugün ben kendi İHA ile teröristlerin tepesine binebiliyorsam, yerli otomobili üretebiliyorsam, dünyanın 4 tarafındaki mazlumların gür sesi olabiliyorsam, Karadeniz’de doğalgaz çıkarabiliyorsam, Akdeniz’de taramaya devam edebiliyorsam, bunları hakkıyla yapabiliyorsam, bunu gençliğe borçluyuz” ifadelerini kullandı.



"Gençlere önem verdi"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, başarılı bir 20 yılı geride bıraktıklarını hatırlatarak, “2001 yılında AK Parti o güne kadar yapılmamış bir çok şeyi yapmanın yanında gençleri siyaset hayatına taşıdı. gençleri siyasetin dolgu malzemesi değil, yedek kulübesi gibi değil, gençlere yer vermek ustalık şanından anlayışıyla bugün gençler bir çok kazanımlar elde etti. 20 yılda gençlerimiz partimizin üst düzey yönetimlerinde önemli başarılara imza attılar. Buda burada seçilecek olan gençlere ışık olacaktır. Partimizi tekrar güçlü şekilde iktidara taşıyacağımız, Cumhurbaşkanımızı yeniden seçilmiş şekilde ilan edeceğimiz zaman 2023 seçimleridir. Bu seçimlerin temel taşıyıcısı da gençler olacaktır. Gençler teşkilatta yaptıkları çalışmalarla güçlü katkı sağlayacaklardır" ifadelerine yer verdi.



"Omuz omuza mücadele edeceğiz"

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yapılan tezahüratlar üzerine her zaman gençlerin yanında olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin AK kadrolara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Taş, “Bizim siyaset anlayışımızda günü birlik hevesler hiç olmamıştır. Biz siyasi anlayışımızda çekişmelere takılıp kalmadık. Bizim ufkumuz 2023,2053,2071 yıllarıdır. O nedenle AK gençliğin yeri bizde bambaşkadır. Şer ittifaklarına karşı, ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi.



"AK gençlik olamazsınız"

Türkiye’de bir ‘nasıl engel oluruzcular’ grubu olduğunu dile getiren Taş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti tarafından bu kadar sevilmesine nasıl engel oluruz, AK Parti’nin sevilmesini nasıl engel oluruz, seçim kazanmasına nasıl engel oluruz. Bunlar nasıl kazanırız diye düşünmüyorlar. Bu halkın AK Parti’yi sevmesine nasıl engel oluruz diye düşünüyorlar. AK gençliğin şu coşkusuna nasıl engel oluruz diye uğraşıyorlar. Ama engel olamazsınız. Bizim sevdamıza, coşkumuza engel olamazsınız. AK gençliği örnek alabilirsiniz ama AK gençlik gibi olamazsınız” ifadelerine yer verdi.



"Başkan olduğum için hamd ediyorum"

Kongreye tek aday olarak giren İl gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, Türkiye’nin bütün gücünle terörün karşısında olduklarını belirterek, hiçbir güç Türkiye’nin yükselişine engel olamayacağını bildirdi. Tarihin bize yüklediği sorumlulukların farkında olduklarının altını çizen Doğan, “Bütün zulüm gören insanların sorumluluğunu bu omzumuzda taşıyoruz. Bizler bu dünya üzerinde Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Ali’nin cesareti ile taçlandırmak için buradayız. Sizler Antalya sokaklarında başınız minareler gibi dik yürüyeceksiniz. Çünkü siz dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşlarısınız. Böyle bir teşkilata başkan olduğum için hamd ediyorum” dedi.

Kongreye, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların sonunda Bakan Çavuşoğlu, eski gençlik kolları başkanlarına ve protokol üyelerine plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.