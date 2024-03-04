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        Türkiye'de 3 kişiden 2'si geleceğinden umutlu

        TÜRKİYE'de2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre; geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, yüzde 67,1 oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:30
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        Türkiye'de 3 kişiden 2'si geleceğinden umutlu
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        TÜRKİYE'de2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre; geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, yüzde 67,1 oldu. 3 kişiden 2'inin geleceklerinden umutlu olduğunu belirttiği Türkiye'de, umutsuz bireylerin oranı 32,9 olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, yüzde 67,1 oldu. Umut düzeyi verilerine göre; 2023'te geleceklerinden çok umutlu olanların oranı yüzde 4,7, umutlu olanların oranı 62,5, umutlu olmayanların oranı yüzde 24, hiç umutlu olmayanların yüzde 8,9 olarak kayıtlara geçti. 3 kişiden 1'inin kendi geleceklerinden umutsuz olduğunu beyan ettiği Türkiye'de, umutsuz bireylerin oranı 32,9 oldu.

        'ÇOK UMUTLU' ERKEKLER KADINLARDAN FAZLA

        Cinsiyete göre; umut düzeyi araştırması da gerçekleştirildi. Araştırmaya göre; erkeklerde geleceklerinden çok umutluların oranı yüzde 4,9, umutluların oranı yüzde 62,3, umutlu olmayanların oranı yüzde 24,1, hiç umutlu olmayanların oranı yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti. Kadınlarda çok umutlu olanların oranı yüzde 4,4, umutlu olanların oranı yüzde 62,7, umutlu olmayanların oranı yüzde 23,8, hiç umutlu olmayanların oranı yüzde 9,1 oldu.

        '2024 DAHA KÖTÜ OLACAK' BEKLENTİSİNDEKİLER YÜZDE 26

        2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; bireylerin 1 yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentileri 'iyi, aynı, kötü olacak' düşünceleriyle değerlendirildi. 2024'te genel olarak yaşama ilişkin beklentilerini ifade edenlerin yüzde 43,1'i aynı olacağı yönünde görüş belirtti. Bir yıl sonrası için genel olarak yaşama ilişkin beklentileri 'daha iyi olacak' görüşündekiler yüzde 23,9, 'daha kötü olacak' beklentisindekiler yüzde 26,1 oldu.

        3 KİŞİDEN 1'İ 'NE MUTLU NE MUTSUZ'

        Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; mutsuz olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7, ne mutlu ne mutsuzlar ise yüzde 33,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2023'te yüzde 15,4, ne mutlu ne mutsuz erkekler yüzde ise 34,3 oldu. Mutlu olduğu belirten erkekler de yüzde 50,3 olarak kayıtlara geçti. Mutsuz kadınların oranı 2023'te yüzde 12,1, ne mutlu ne mutsuz kadınlar, yüzde 32,9, mutlu kadınlar ise yüzde 55,1 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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