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Hastane yerleşkesinde gizemli kemikler Üniversite hastanesindeki ormanlık alanda bir erkeğe ait kafatası ve kemikler bulundu

İHA

Hastane yerleşkesinde gizemli kemikler Üniversite hastanesindeki ormanlık alanda bir erkeğe ait kafatası ve kemikler bulundu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda 1 yıllık olduğu değerlendirilen yaşlı bir kişiye ait kemik parçaları ve kafatası bulundu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü. İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı. Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekipten destek istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alanda kemik parçalarına ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından cenaze taşıma torbasına alınan parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlk belirlemelere göre kemik parçalarının yaşlı erkek bir şahsa ait olduğu belirtilirken, yaklaşık 1 yıllık olduğu üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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