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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer, güreş müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

İHA

Kemer, güreş müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Kemer Belediyesi Göynük Atatürk Spor Salonu, Avrupa ve dünya şampiyonaları için milli takım seçmelerine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, belediyenin desteğiyle düzenlenen milli takım seçmelerine, yaklaşık 50 ilden 175 takım ve 889 sporcu katılıyor. U 15 yıldızlar kategorisinde serbest stilde eleme usulüne göre yapılan organizasyonda, sporcular milli takıma seçilebilmek için minderde ter döküyor. Bugün sona erecek olan seçmeler, hafta sonu gençler serbest stildeki organizasyonla devam edecek. Gençler grekoromen stil eleme müsabakaları ise Kemer merkezdeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonunda yapılacağı bildirildi.

“Tüm sporculara başarılar diliyorum”
Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, “Güreş milli takımı seçmelerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seçmeler, zorlu ve çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Göynük Atatürk spor salonunda yapılan etkinlik pandemi kurallarına uyularak yapılıyor. Belediye olarak tüm tedbirleri aldık. Tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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