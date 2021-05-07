Muhtarlar aşılanlaya başladı

Yeni tip Korona virüs salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın toplantısında muhtarlara da aşıda öncelik tanınacağını açıklamasının ardından Korkuteli Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu randevularını alarak aşılarını yaptırdı.

Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu, “Kendilerine de aşıda öncelik tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların sürekli toplum içinde olduğunu ve Muhtarların da aşı yaptırmaya başlaması hepimizi sevindirdi. Sürekli vatandaşlarla iç içeyiz, toplum önünde olduğumuz için virüsü kapma şansımız fazlaydı. Filyasyon ekipleriyle çalışmalara da katılıyoruz zaten. Gerçekten aşı takvimine muhtarların da alınması çok iyi oldu. Kovid19 salgın dönemi başladığından beri bizler de 7 gün 24 saat görevdeyiz zaten. Biz de risk altındaydık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

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