Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

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TUTUKLANDI

Antalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-29 18:16:18



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