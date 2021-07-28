İspanyol kalite uzmanı turist Akdeniz ve Ege’yi otobüsle geziyor

İspanyol turist ‘denizkumgüneş’ tatili yerine Akdeniz ve Ege’yi otobüsle geziyor. Gezisini 20 günde bitirmeyi planladığını belirten İspanyol turist, otobüs ile gezerek insanları ve şehirleri yakından tanımayı hedeflediğini belirtti.

İspanya’da bir şirkette Kalite Uzmanı olarak çalışan 45 yaşındaki sıkı bir Barcelona futbol takımı taraftarı olan Daniel Peracaula, tatil yapmak amacıyla uçakla Antalya’ya geldi. Eski Kemer Turizm ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Ali Nail Kılıç’ın Kemer ilçesinde işlettiği butik otele yerleşen Peracaula, deniz kumgüneş tatili yerine Akdeniz ve Ege’yi gezerek Türk kültürünü öğrenmeye çalışıyor.

Akdeniz ve Ege’yi minibüs ve otobüsle seyahat ederek gezeceğini belirten Daniel Peracaula, ‘’Antalya’dan başladığım gezimi İstanbul'da tamamlayacak ve 20 günde bitireceğim. Bu şekilde insanları ve şehirleri daha iyi tanımaya çalışıyorum’’ dedi.

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