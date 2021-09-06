En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



(Son dadika) Alanyaspor teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getirdi.Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan kiraladığı Emre Akbaba'ya 1 yıllık sözleşme de yaptıDHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2021-09-06 13:18:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.