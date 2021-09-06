Manavgat’a 300 yataklı devlet hastanesi

Manavgat’a 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılıyor.

İlçelerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık yatırımları devam ederken 1999 yılında A bloğu, 2015 yılında ise B Bloğu yapılan Manavgat Devlet Hastanesi, 34 adet Yoğun Bakım, 12 Palyatif Bakım, 180 Nitelikli yatak, 229 Hasta Yatağı, 5 adet Ameliyathane, 65 adet Poliklinik ile 242 bin 490 nüfusa hizmet veriyor. Manavgat’ın yüzde 4,52 nüfus artış hızı, yaşanan göçler, turizm merkezi olması, gelen yerli ve yabancı turistler nedeniyle hızlı bir artış yaşaması ayrıca son iki yıldır yaşanan pandemi ile ilçenin sağlık hizmeti ihtiyacını arttırdı.



Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan 300 Yataklı Manavgat Devlet Hastanesi için harekete geçildi. Manavgat İlçesi Aşağıışıklar Mahallesi 181 Ada 1 Parsele kayıtlı 30 milyon 739 bin 65 metrekarelik ve 182 Ada 3 Parsele kayıtlı 33 milyon 717 bin 79 metrekarelik arsaların, imar planı uygulaması yapılarak bütünleştirilip, 64 milyon 457 bin 44 metrekarelik 187 ada 2 parsele kayıtlı taşınmaz Sağlık Tesisi olarak planlandı. İlçeye 2023 yılında modern, teknolojik ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına yeni bir hastane kazandırılması hedefleniyor.

Manavgat’a önemli bir hastanenin kazandırılacak olmasından dolayı mutluluğunu ifade eden AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “Antalyamız turizm ve tarımdan sonra önemli bir sağlık kenti olma noktasında emin adımlarla ilerliyor” dedi.

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