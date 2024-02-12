Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıya meclis üyeleri, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı.
Toplantıda 124 madde görüşülerek karara bağlandı.
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