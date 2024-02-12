Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıya meclis üyeleri, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı.

        Toplantıda 124 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi
        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        60 bin Euro ödüllü golf turnuvasında şampiyon Kanat Kurbanaliev
        60 bin Euro ödüllü golf turnuvasında şampiyon Kanat Kurbanaliev
        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayağı sona erdi
        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayağı sona erdi
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu