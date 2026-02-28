Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 17:57
        Antalya'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan işçi 5'inci kattan düştü.

        Kazayı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.



