Antalya'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan işçi 5'inci kattan düştü.
Kazayı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.