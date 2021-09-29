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ATSO Başkanı Çetin: “2022 sezonu çok daha iyi olacak” “Bu yıl ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “2022 sezonu çok daha iyi olacak” “Bu yıl ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında, meclis üyelerinin elektronik ortamda katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti. ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda faaliyetleri, ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Turizmde yüzde 200 artışa rağmen Antalya 2019’un yarısında, dolayısıyla sıkıntı devam ediyor. Maalesef bizim gündemimiz ekonomi, ama ülkenin gündemi siyaset. İster Covid olsun, ister sektörel sorun olsun, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu kışı atlatırsak gelecek yıl daha iyi olacak, Avrupa’da birçok ülke kendi içindeki yasakları kaldırdı. Aşı oranı yükselen ülkeler rahatlıyor, dolayısıyla 2022 sezonu çok daha iyi olacaktır” dedi.

“Manavgat için yardım kampanyası devam ediyor”
ATSO tarafından Manavgat yangını için açılan ayni yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Davut çetin, “Halen Odalarımızdan, arkadaşlarımızdan yardımlar geliyor. Kocaeli Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İnegöl Ticaret Odası, Kumluca Odamız, Kumluca Borsamız’dan destek aldık, halen yardımlar geliyor. Bir yandan bölgeye gidip eşya vermeye başladık, ama hızlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılı simge eseri”
ATSO’nun Cumhuriyetimizin 100. Yılı simge eseri projesi fikir yarışmasına başvuru süresinin uzatıldığını hatırlatan Başkan Çetin, “Biz Atatürk’e ve Cumhuriyete borçlu bir kentiz. Yüzüncü yıl bizim nesil için en önemli yıldönümüdür. Güzel bir eserle hem tarihimizi anmak hem de Antalya’ya bir değer katmak istiyoruz. En iyi 10 fikre 5’er bin lira ödül vereceğiz. Bu fikirleri dikkate alacağız, ayrıca yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, basınla birlikte bir çalıştay yapacağız, onların önerilerini de alacağız. Sonra makul bir projeyi hep birlikte seçeceğiz. Bu yarışmaya herkes katılabilir. 15 Ekim’e kadar başvuru yapılabilir. Hep birlikte Cumhuriyetimizi anlatan, Antalya’nın kültürüne, ticaretine, turizmine de değer katacak bir eser yapalım” dedi.

“Girdi maliyetleri artıyor “
Ekonomide ana gündem konusunu; enflasyon, girdi maliyetleri, konut fiyatları ve kira artışlarının oluşturduğunu, bütün sektörlerde girdi maliyetleri artışının devam ettiğini belirten Başkan Davut Çetin, “Girdi maliyetleri dünyada artıyor, son dönemde dünya çapında petrol ve doğal gazda fiyatları da arttı. Türkiye’de enflasyonun nedeni küresel girdi fiyatları ve dövizdeki artışıdır. Biz demiri, gübreyi, plastiği, elektrik malzemesini, otomobil girdisini dövizle alıyoruz. Dolar üç yıl önce 4 liraydı, geçen yıl 6 liraydı, şimdi 8,5 lira. Dünyada dövizin en fazla arttığı, yani milli paranın en fazla değer kaybettiği ülkeler arasındayız. Son aylarda tam döviz durdu derken Merkez Bankası sabredemedi ve sürpriz faiz indirimine gitti, ayrıca indirime devam edeceğini göstermiş oldu. Beklentileri bozmak yerine iki ay daha bekleyip 2 puan indirim yapsaydı, bu kadar dalgalanma olmazdı” şeklinde konuştu.

“2022 sezonu çok daha iyi olacak”
Konuşmasında turizm sektöründeki gelişmelere de değinen ATSO Başkanı Davut Çetin, “Turizmde 6.8 milyon ziyaretçiyi geçtik, İngiltere geç de olsa yeşil ışık yaktı ve ilk turistler geldi. Turizm için hep birlikte risk aldık, fedakarlık gösterdik ve bir canlanma sağladık, ama 2019’un yarısındayız. Çarpmaya, bölmeye, şu kadar artış oldu demeye gerek yok. Turizmde yüzde 200 artışa rağmen Antalya 2019’un yarısında, dolayısıyla sıkıntı devam ediyor. Maalesef bizim gündemimiz ekonomi, ama ülkenin gündemi siyaset. İster Covid olsun, ister sektörel sorun olsun, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu kışı atlatırsak gelecek yıl daha iyi olacak, Avrupa’da birçok ülke kendi içindeki yasakları kaldırdı. Aşı oranı yükselen ülkeler rahatlıyor, dolayısıyla 2022 sezonu çok daha iyi olacaktır. Ama bu kış hem turizm hem diğer sektörler açısından zor olacak. Turizmde KDV indiriminin devam etmesi, kredilerin ertelenmesi ve vergiprim borçları için yeni kredi verilmesi talepleri gelmektedir ve bu talepler haklıdır. Deniz turizmi sezonu bitiyor, bu dönemde kongre, fuar, kültür turizmine ağırlık vermemiz gerekiyor. Antalya Kongre Bürosu olarak 79 Kasım 2021 Antalya Nest Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Ace of MICE etkinliğine destek veriyoruz. Bu etkinlik gelecek yıl Kongre turizmi için yararlı olacak” diye konuştu.

“Medikal sektörünün alacak sorunu”
Konuşmasında komitelerin gündeme getirdiği sektörel konulara değinen Davut Çetin, “Ticarette medikal sektörünün alacak sorunu yeniden artmaya başladı. Bir dönem Üniversite hastanelerini çok konuştuk, sonra bir ödeme yapıldı. Şimdi sorun tekrar baş gösterdi. Daha önce kamunun borcunu ödememesi nedeniyle sektörün zora düştüğünü, maliyetlerin daha fazla arttığını çok söyledik. Son dönemde bu konuda çeşitli haberler çıkıyor, düzgün firmalar her bakımdan mağdur oluyor. Birilerinin yaptığı yanlışın bedelini bütün sektör ödememelidir” dedi.

“Bu yıl ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz”
Bu yıl ihracatta 2 milyar doların geçileceğini belirten Çetin, “İhracat cephesinde genel olarak olumlu gelişme devam ediyor. İhracatımız sekiz ayda yüzde 32 artmış durumda, sanayi ihracatımızda artış yüzde 40’a yakın. Bu yıl ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz. Bunun üçte biri tarım ihracatı, dörtte birini Serbest Bölgemiz yapıyor. Bu yıl maden ve mermer ihracatı hızlı artıyor, 300 milyon doları geçer sanırım. Sanayi ihracatımız ahşap ürün, plastik, gübre ve iklimlendirme ağırlıklı. Çin geçen aylarda bile limanları ve fabrikaları kapatmaya devam etti. Dünyada tedarik zincirlerinin kırılması sanayimiz için fırsat oldu. Fakat bunun devam etmesi için yatırım gerekiyor. Hükümetin yatırım ve ihracat kredisi planı da var. Bunu da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hükümet adım attı”
Ülke olarak karbon nört tarihi belirleneceğini söyleyen Çetin, “İhracatımızın üçte ikisi Avrupa Birliği’ne yapılıyor. Bu nedenle AB’nin karbon vergisine karşı Paris Anlaşması onaylanmalı dedik. TOBB olarak son dönemde Paris İklim Anlaşmasının onaylanması için çaba harcamıştık. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyona sunum yapmıştım. İhracatımızın karbon vergileriyle engellenmemesi için bu anlaşmanın onaylanması gerektiğini çok anlattık. Nihayet bu konuda Hükümet adım attı. Bu anlaşmanın onaylanmasıyla ülke olarak karbon nötr tarihi belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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