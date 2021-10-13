Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi

İHA

Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Kargın mahallesinde yapımı başlayan köprüde incelemelerde bulundular. Kaymakam Çimşit, Köprünün hayata geçmesiyle birlikte Kargın mahallesinin birçok mahalle ile ilgili ulaşım konusunda aksaklıklar giderilecek” dedi.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak Müteahhit firmaya yer teslimi yapılan köprüde hummalı çalışma sürüyor.38 metre uzunluğundaki köprünün yaklaşık 1 milyon 550 bin TL 'ye malolması planlanıyor.
Kaymakam Çimşit, daha önce köy halkının kendi imkanları ile bir köprü yaparak ulaşım sağlarken, şimdi standartlara uygun modern bir köprü inşa edildiğini söyledi. Cimşit, " 38 metre uzunluğundaki DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan bu köprü tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşıma büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık tutarı 1 milyon 550 bin TL maliyetindeki köprü inşaatının çalışmalarına hızla başlamıştır. En kısa sürede açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kiralık villada kenevir yetiştiren 2 İranlıya gözaltı
YEREL HABERLER Kiralık villada kenevir yetiştiren 2 İranlıya gözaltı
Prof.Dr. Özdoğan," Her kadın ayda bir kez 5 dakika ayna karşısında memesini muayene etsin" Memorial Antalya Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında takılan pembe maske ile farkındalık mesajı verdi Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: "Dünya geneline bakıldığında 2.3 milyon her yıl yeni meme kanseri tanısı konuluyor, 685 bin kadınımız meme kanserinden yaşamını yitiriyor" "Ülkemizde ise neredeyse her yıl 25 bine yakın yeni kadınımız meme kanseri tanısı almaktadır" "Toplamda 2020 verilerine göre bakıldığında 233 bin kanser tanısı almıştır ülkemizdeki insanlarımız" "20 yaşından sonra her kadın, ayda bir kez 5 dakika aynanın karşısında memesini izlemeli"
YEREL HABERLER Prof.Dr. Özdoğan," Her kadın ayda bir kez 5 dakika ...
Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 yılına kadar, yüzde 40 azaltma hedefindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 ...
Ürettiği domatesin markette izini sürdü fiyatı görünce şok oldu 13 TL'ye seradan çıkardığı kokteyl domates markette 14.90 TL Kokteyl domates istanbul'da 23, Antalya'da 15 TL'ye tüketiciyle buluşuyor Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates markette 2-3 TL farkla satılıyor
YEREL HABERLER Ürettiği domatesin markette izini sürdü fiyatı ...
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek: “Amacımız Türkiye’nin yenilenebilir enerji portföyündeki yerini olumlu bir şekilde değiştirerek arttırmak” "Şu anda çatılarımızda çok ciddi bir potansiyelimiz var" 52 ülkeden katılımın olacağı 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Antalya’da başladı
YEREL HABERLER Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 ...
Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği
YEREL HABERLER Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği
Mobil Sağlık Merkezi Finike’de
YEREL HABERLER Mobil Sağlık Merkezi Finike’de
Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları Ekiplerin uzaklaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya Kemer'deki yangın kontrol altına alındı Yanan bölge havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin ...
Kumluca’da seranın plastik örtüsü yandı
YEREL HABERLER Kumluca’da seranın plastik örtüsü yandı
MATSO Başkanı Güngör: “Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ...
Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu Riskli olduğu uyarısına aldırmadan denize giren Rus turist, boğulmaktan son anda kurtarıldı Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle ...
Başkan Böcek:"“Üreten kadınlarımıza desteğimiz sürecek” Büyükşehir’den Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Böcek:"“Üreten kadınlarımıza desteğimiz ...
AGC'de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER AGC'de görev dağılımı yapıldı
OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık ...
Başkan Esen: “Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor” Başkan Esen, orman yangını bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Çok sayıda ekibimiz söndürme ...
Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak
YEREL HABERLER Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak
OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB’lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB’lere enerjide pozitif ...
Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi yeniden hizmette
YEREL HABERLER Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi yeniden ...
Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL’ye satılıyor Domates üreticisi Ali Kütük: “Ürünler az çıktığı için fiyatlar yüksek”
YEREL HABERLER Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates marketlerde ...
Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor
ASAT hizmetleri e-devlette
YEREL HABERLER ASAT hizmetleri e-devlette
Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3)
YEREL HABERLER Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ...
Antalya, yabancı konut satışında İstanbul’un ardından ikinci sırada Eylül ayında 6 bin 528 konutun satıldığı Antalya’da, bin 358 konut yabancılara satıldı
YEREL HABERLER Antalya, yabancı konut satışında İstanbul’un ardından ...
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 farklı noktadan 1,5 km'lik hortumlarla müdahale ediliyor 8 helikopter, 1 uçak ve 20 arazözün müdahalede bulunduğu orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.