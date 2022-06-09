Alanya'da sağlıklı yaşam eğitimi

Alanya'da vatandaşlara yönelik 'Hareket Et, Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa' seminerinde beslenme ve egzersiz önerileri verildi.

Alanya Belediyesi Aile Kadın ve Destek Merkezi’nde ‘Hareket Et, Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa’ semineri düzenledi. Diyetisyen Şule Yavuz Demir sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diyetin gerçek tanımı, beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar, besin grupları, su tüketiminin hayatımızdaki yeri, obezitenin önlenmesi ve tedavisinde sağlıklı diyetin önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplumda oluşan “Diyet yapmak aç kalmak demektir” algısının yıkılması gerektiğini belirten Demir, “Diyet yapmak doğru beslenmek demektir. Sağlıklı diyette aç kalınmaz diyetin amacı kişinin yaşına, boyuna, sağlık durumuna ve fiziksel aktivitesine göre yeterli besin öğelerini kişinin tüketmesini sağlamaktır” dedi.

Fizyoterapist Ayşegül Özcan doğru duruş ve kas iskelet sistemi ağrıları hakkında bilgiler verdi. Doğru nefesin ve günlük hareketin hayatımızdaki önemi konusunda farkındalık katan Özcan, seminer sonunda katılımcılara egzersiz yaptırdı. Katılımcıların oldukça memnun kaldığı aktivite ve sunumların ardından sona eren seminerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi. Sağlıklı beslenme konusunda da önemli bilgiler aktaran Fizyoterapist Ayşegül Özcan, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti.

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