'İzmir Marşı'nı okuyan Ukraynalılar ayakta alkışlandı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nin (KONSEM) yıl sonu sergisi açılış töreninde sahne alan Ukraynalılardan oluşan Bereginya Korosu, hem kendi dillerinde hem de Türkçe şarkılar seslendirdi. Konser sonunda 'İzmir Marşı'nı okuyan koro, ayakta alkışlandı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden bu yana binlerce kursiyere meslek ve sanat eğitimi verilen KONSEM'in 5 merkezinde 35 farklı branşta açılan 170 kursta, 2 bin 500 kişi eğitim aldı. Kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı el emeği göz nuru eserler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sergilendi. Sergide seramik biçimlendirme, boyama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, giyim, iğne oyası, sepet örücülüğü, hasır örme, nakış, resim eğitimi, işaret dili, kağıt rölyef ve takı yapımı gibi farklı branşlara ait stantlar yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından eğitim alanlar Burdur, Isparta ve Antalya yöresine ait oyunlarını oynadı. Ardından ilçede yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Bereginya Korosu, 'barış' için sahne aldı. Ülkelerinin şarkılarını okuyan koro üyeleri, zaman zaman Türkçe şarkılar da seslendirdi. Mini konser sonunda 'İzmir Marşı'nı okuyan Bereginya Korosu, ayakta alkışladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-06-09 17:27:03



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