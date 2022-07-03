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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Antalya damgası

İHA

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Antalya damgası

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Cengizhan Şimşek oldu. Finalde Mustafa Taş’ı eleyen Şimşek Kırkpınar’ın yeni Başpehlivanı oldu.
Pehlivanlar diyarı Antalya 661‘inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Gürelerine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 12’si başpehlivan 150 güreşçisi ile er meydanında boy gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi finale de adını yazdırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başpehlivanları İsmail Balaban üçüncü, Mustafa Taş ikinci, Cengizhan şimşek ise altın kemerin yeni sahibi olan başpehlivan oldu.

Başkan Böcek güreşçileri yalnız bırakmadı
Ata sporu güreşi ve güreşçileri her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kırkpınar’da güreşçileri yalnız bırakmadı. Gün boyu süren müsabakalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri birbirinden başarılı müsabakalara imza attı. Yarı final maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi başpehlivanları İsmail Balaban'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek finalde Mustafa Taş'ı da yenerek yeni Başpehlivan oldu.

Şimşek sevincini Başkan Böcek ile paylaştı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü pehlivanı Cengizhan Şimşek güçlü fiziği ve teknik güreşi ile finale damga vurdu. Yaklaşık bir saat süren final müsabakasının sonunda kazanan isim Cengizhan Şimşek oldu. Şimşek, müsabakayı kazanır kazanmaz tribünlere çıkarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sevincini paylaştı. Şimşek, finalin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi, “Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Böcek’e çok çok teşekkür ediyorum. Bize güvendiği ve desteğini esirgemediği için çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği çok. Allah’ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti. Bütün Antalyalı hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum. Bana çok dua ettiler.”

Başkan Böcek güreşçileri kutladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de er meydanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni başarıyla temsil eden pehlivanları kutladı. Başkan Böcek, “Altın kemer bir kez daha Antalya’mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum. Cengizhan oğlum da, Mustafa oğlum da, İsmail oğlum da benim için ayrı ayrı değerli. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çok güzel müsabakalar izledik. Sadece finale değil bütün Kırkpınar müsabakalarına adımızı yazdırdık. Her boyda güreşen güreşçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, Antalya’mızı, Antalya Büyükşehir Belediyemizi en güzel şekliyle er meydanında temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Altın kemer Türkiye’mize de Antalya’mıza da hayırlı olsun” dedi.

Altın Kemer’i kuşandı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin yeni başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek’e düzenlenen törenle altın kemeri kuşandı. Şimşek kürsüye 07 Antalya yazan atkısıyla çıktı. Şimşek’e altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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