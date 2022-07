Kemer yangın grubu en ufak ihbarları dahi değerlendiriyor Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: “Arkadaşlarımız gece gündüz nöbet tutarak devriye geziyor”

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, muhtemel bir orman yangını tehlikesine karşı kurulan yangın grubunun her an tetikte olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımız gece gündüz nöbet tutarak devriye geziyor ve gördükleri şüpheli bir durumu gerekli mercilere bildiriyor” dedi.

Başkan Topaloğlu; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağbahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.



Kemer’de oluşturulan yangın grubu önemli işlere imza atıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, ormanların yanmaması için daha dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Kemer’de orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer’de daha önce kurduğumuz yangın grubumuz çok nemli işlere imza attı. En ufak bir ihbarı hemen değerlendirerek muhtemel orman yangının önüne geçiyoruz. Bu gruptaki arkadaşlarımız gece gündüz nöbet tutarak devriye geziyor ve gördükleri şüpheli bir durumu gerekli mercilere bildiriyor. Belediye olarak ayrıca su tankerlerimizi ve arazözlerimizi her daim dolu ve hazır olarak bekletiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan valiliklere gönderilen genelgeye istinaden kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek.

