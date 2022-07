Başkan Esen: “Her aşamada öğrencilerimizin yanındayız”

Konyaaltı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve üniversite tercihi yapmak isteyen öğrencilere KONSEM Etüt Merkezi bünyesinde ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

YKS’ye giren ve üniversite tercihi yapacak öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi KONSEM Etüt Merkezi’ne yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için böyle bir hizmet verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı zamanda öğrencileri sınava da hazırladıklarını dile getirdi. Uzun bir maratonun ardından hayallerindeki mesleği belirlemeleri için tercih döneminde de öğrencilerin yanında olduklarını belirten Esen, “Biz KONSEM Etüt Merkezi’nde öğrencilerimize ücretsiz kurs eğitimi veriyor, onları istedikleri lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Uzun eğitim sürecinden sonra sınava giren öğrencilerimize bu kez tercih sürecinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısacası A’dan Z’ye her aşamada öğrencilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

20212022 eğitimöğretim yılında Konyaaltı Belediyesi KOSEM Etüt Merkezi’nde sınava hazırlandığını belirten üniversite öğrencisi adaylarından Melek Ergün, “Burada ilk günden bu yana her türlü desteği sağladılar. Yapamadığım veya zorlandığım her konuda bana yardımcı oldular. Bugün de üniversite tercihleri için buradayım” dedi. Öğrenci Özgür Baran Eken ise sınav sonuçları açıklandıktan sonra rehber öğretmen ile görüştüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Aklımda bazı üniversiteler ve tercih etmek istediğim bölümler var. Rehber hocamıza ile bunları paylaşacağım. Zaten burada sınava hazırlandım. Sınava hazırlanmak isteyen herkese burada yardımcı oluyorlar" dedi.



“Puan değil sıralama önemli”

Öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasını engellemek için ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini ifade eden KONSEM Etüt Merkezi Rehber Öğretmeni Yasemin Kamış, tercih sürecinin en az sınav kadar önemli olduğunu belirtti. Tercihlerin 27 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’ta biteceğini ifade eden Kamış, bu süreç boyunca öğrencilere tercihler konusunda rehberlik hizmeti vereceklerini dile getirdi. Kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Kamış, “Biz hem KONSEM Etüt Merkezi’mizde eğitim alan öğrencilerimize hem de dışarıdan gelen öğrencilere tercihler konusunda yardımcı oluyoruz. Tercih süreci zorlu bir süreç. İnsanlar ne yapacağını bilmeyebiliyor. En çok sorulan sorular, ‘sıralamaya mı yoksa puana mı bakacağız’ şeklinde oluyor. Biz de tercih yaparken sıralamaya bakmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü puanlar her yıl değişkenlik gösterebiliyor” şeklinde konuştu.

