Vali Yazıcı, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından vurulan 2 polisi ziyaret etti (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste polis memurları H.A. ve S.Ö.'yü tabancayla bacaklarından vuran Fırat A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-08-12 18:51:59



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