Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu

DHA

Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYAUkrayna savaşı nedeniyle Rusların banka kartı ödeme sistemi Mir kart kullanımını Türkiye'deki özel ve kamu bankalarının durdurması, Rus turistler ve yerleşik yaşayanların yurt içi harcamalarını olumsuz etkiledi. Ruslar yurt içi harcamalarda nakit kullanabiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin hizmetleri, Rusya'ya yaptırım kapsamında durduruldu. Rusya´ya ambargo uygulanan ülkelerde bu kartlarla harcama yapamayan Ruslar, Türkiye´de daha önce kullanılabildikleri bu sistemi kullanamayınca yeni bir alternatif geliştirildi. Banka kartı ödeme sistemi olan Mir Kart ile Türkiye'de harcama yapabilen Ruslar, özel ve kamu bankalarının kısa süre önce bu uygulamayı sonlandırmasıyla zorluklar yaşamaya başladı. Rus turistlerin tatil ve yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği illerin başında gelen Antalya'da, Mir kart uygulamasının durdurulması nedeniyle Rus turistlerin yurt içi harcamaları olumsuz etkilendi.
ALIŞVERİŞİNİ ETKİLEYECEK
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu öncesinde Mir kart sistemi geldikten sonra Ruslar açısından alışveriş ve harcamalarda biraz rahatlama yaşandığını hatırlattı. Davut Çetin, şu an bu kartın kullanımının durdurulmasına yönelik bankaların aldığı kararın turist gelişini etkilemeyeceğini, fakat burada alışveriş yapmasına olumsuz yansıyacağını belirterek, "Zaten paket turla gelenler ödemelerini Rusya'da yapıyor. Turizm açısından çok büyük etkilenme olmaz. Ama Antalya'ya geldiğinde turist hem otel içi harcamalarda ve hem de dışarıya çıkıp esnaf veya AVM'den yaptığı harcamalarda perakende olarak bir sıkıntı muhakkak yaşayacaktır. Yurt içindeki harcamalarda bir düşüş yaşanacak. Turistik açıdan sıkıntı olmaz ama içeride yapacakları harcamalarda kesinlikle Mir kart sisteminin iptali veya geçerli olmaması perakende ticareti çok etkileyecektir" dedi.
'TURİST PARASI YETTİĞİNCE ALABİLECEK'
Turistin hem otel içindeki mağazada hem de AVM mağazaları ve diğer esnafta Mir kartı kullanamayacak olmasının büyük etkisi olacağını düşündüğünü aktaran Çetin, şunları kaydetti:
"Buna bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Turist nakitle gelir ama yettiği kadarıyla alabilecek. Biz de yurt dışına çıktığımızda aynı şeyi yaşıyoruz. Otel içi mağazalar veya dışarıdaki mağazalardan bir şey almak istediğinde, cebinde de para bitmişse bir şey alamadan ülkesine dönecektir. Yerleşik yaşayan veya savaş sonrası gelenler için de büyük sıkıntı. Onlar da Mir kart kullanıyor ve şu an sistem çalışmıyor. Buradaki Rusları da tabi ki etkileyecektir. İhracatta ise Mir kart iptali sorun oluşturmuyor. Bankacılık sistemleri üzerinden ödemeler alınıyor. Devlet kurumlarımızın karşılıklı ortaya koyacağı muhakkak ki bir kart sistemi üzerine çözüm bulunmalıdır. Kart sistemi olmaz ise perakende sistemi ciddi etkilenir. Bu yıl mesela Antalya'da turistik açıdan yapılan iç harcamalar da çok yükselmişti, Visa veya Mir kart tarzı bir sistem mutlaka olmalıdır."
Mir kart sisteminin bankalarca iptaliyle ilgili ihracatçıların herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise ihracatçılar olarak Rusya'ya gönderdikleri ürünlerin ücretini bankalar aracılığıyla dolar veya ruble olarak havale şeklinde tahsil ettiklerini, Mir kart sisteminin ihracatta kullanılmadığını belirtti. 
MİR KART YERİNE NAKİT
Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'ya gelmeye devam eden Rus turistlerin paket turlarını Rusya'dayken satın aldığını, bu açıdan sorun olmadığını dile getirdi. Turizmciler, bireysel gelen turistlerden ise Mir kart yerine nakit ödeme alındığını kaydetti.
Rusya'dan taleplerin iyi olduğunu, rezervasyon akışında sorun yaşanmadığını dile getiren Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, şu an oteldeki 500 odanın, 250'sini Rus turistlerin oluşturduğunu, Rus turist oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Doluluk sürecinin ekim sonunu bulduğunu ve kasım ayının ilk 10 günlük süreci içinde rezervasyonların iyi gittiğine değinen Çağlar, bankaların aldığı karar gereği Rus müşterilerin Mir kartı kullanamadığını, bunun yerine nakit ödeme yapabildiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-09-30 10:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti
Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı
YEREL HABERLER Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı
Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 ...
Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları ...
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk ...
ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve ...
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)
YEREL HABERLER Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)
Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem ...
Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi darbeden 2 kişiye gözaltı (2)
YEREL HABERLER Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi ...
Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı açıklandı
YEREL HABERLER Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri ...
Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim ...
Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru ...
Antalya'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın desenleri daha görünür olacak
YEREL HABERLER Antalya'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın ...
Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi darbeden 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi ...
Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı
YEREL HABERLER Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle ...
Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü 
YEREL HABERLER Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü 
Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı
YEREL HABERLER Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif ...
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi
YEREL HABERLER İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser ...
Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem ...
Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ...
Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 şüpheli gözaltına alındı (3)
YEREL HABERLER Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 şüpheli ...
Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı, şehit ailesini ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.