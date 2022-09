Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYAUkrayna savaşı nedeniyle Rusların banka kartı ödeme sistemi Mir kart kullanımını Türkiye'deki özel ve kamu bankalarının durdurması, Rus turistler ve yerleşik yaşayanların yurt içi harcamalarını olumsuz etkiledi. Ruslar yurt içi harcamalarda nakit kullanabiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin hizmetleri, Rusya'ya yaptırım kapsamında durduruldu. Rusya´ya ambargo uygulanan ülkelerde bu kartlarla harcama yapamayan Ruslar, Türkiye´de daha önce kullanılabildikleri bu sistemi kullanamayınca yeni bir alternatif geliştirildi. Banka kartı ödeme sistemi olan Mir Kart ile Türkiye'de harcama yapabilen Ruslar, özel ve kamu bankalarının kısa süre önce bu uygulamayı sonlandırmasıyla zorluklar yaşamaya başladı. Rus turistlerin tatil ve yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği illerin başında gelen Antalya'da, Mir kart uygulamasının durdurulması nedeniyle Rus turistlerin yurt içi harcamaları olumsuz etkilendi.

ALIŞVERİŞİNİ ETKİLEYECEK

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu öncesinde Mir kart sistemi geldikten sonra Ruslar açısından alışveriş ve harcamalarda biraz rahatlama yaşandığını hatırlattı. Davut Çetin, şu an bu kartın kullanımının durdurulmasına yönelik bankaların aldığı kararın turist gelişini etkilemeyeceğini, fakat burada alışveriş yapmasına olumsuz yansıyacağını belirterek, "Zaten paket turla gelenler ödemelerini Rusya'da yapıyor. Turizm açısından çok büyük etkilenme olmaz. Ama Antalya'ya geldiğinde turist hem otel içi harcamalarda ve hem de dışarıya çıkıp esnaf veya AVM'den yaptığı harcamalarda perakende olarak bir sıkıntı muhakkak yaşayacaktır. Yurt içindeki harcamalarda bir düşüş yaşanacak. Turistik açıdan sıkıntı olmaz ama içeride yapacakları harcamalarda kesinlikle Mir kart sisteminin iptali veya geçerli olmaması perakende ticareti çok etkileyecektir" dedi.

'TURİST PARASI YETTİĞİNCE ALABİLECEK'

Turistin hem otel içindeki mağazada hem de AVM mağazaları ve diğer esnafta Mir kartı kullanamayacak olmasının büyük etkisi olacağını düşündüğünü aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Buna bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Turist nakitle gelir ama yettiği kadarıyla alabilecek. Biz de yurt dışına çıktığımızda aynı şeyi yaşıyoruz. Otel içi mağazalar veya dışarıdaki mağazalardan bir şey almak istediğinde, cebinde de para bitmişse bir şey alamadan ülkesine dönecektir. Yerleşik yaşayan veya savaş sonrası gelenler için de büyük sıkıntı. Onlar da Mir kart kullanıyor ve şu an sistem çalışmıyor. Buradaki Rusları da tabi ki etkileyecektir. İhracatta ise Mir kart iptali sorun oluşturmuyor. Bankacılık sistemleri üzerinden ödemeler alınıyor. Devlet kurumlarımızın karşılıklı ortaya koyacağı muhakkak ki bir kart sistemi üzerine çözüm bulunmalıdır. Kart sistemi olmaz ise perakende sistemi ciddi etkilenir. Bu yıl mesela Antalya'da turistik açıdan yapılan iç harcamalar da çok yükselmişti, Visa veya Mir kart tarzı bir sistem mutlaka olmalıdır."

Mir kart sisteminin bankalarca iptaliyle ilgili ihracatçıların herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise ihracatçılar olarak Rusya'ya gönderdikleri ürünlerin ücretini bankalar aracılığıyla dolar veya ruble olarak havale şeklinde tahsil ettiklerini, Mir kart sisteminin ihracatta kullanılmadığını belirtti.

MİR KART YERİNE NAKİT

Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'ya gelmeye devam eden Rus turistlerin paket turlarını Rusya'dayken satın aldığını, bu açıdan sorun olmadığını dile getirdi. Turizmciler, bireysel gelen turistlerden ise Mir kart yerine nakit ödeme alındığını kaydetti.

Rusya'dan taleplerin iyi olduğunu, rezervasyon akışında sorun yaşanmadığını dile getiren Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, şu an oteldeki 500 odanın, 250'sini Rus turistlerin oluşturduğunu, Rus turist oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Doluluk sürecinin ekim sonunu bulduğunu ve kasım ayının ilk 10 günlük süreci içinde rezervasyonların iyi gittiğine değinen Çağlar, bankaların aldığı karar gereği Rus müşterilerin Mir kartı kullanamadığını, bunun yerine nakit ödeme yapabildiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-09-30 10:00:54



