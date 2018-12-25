Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya Limanı'ndan Ro-Ro seferlerinin başlayacak olmasının bölge için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Sert, "Gemiler Antalya'dan hareket edip İtalya'nın Trieste Limanı'na gidecek. İhracat ürünleri çok daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak. Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte, bölge hinterlandında faaliyet gösteren ve Avrupa pazarını hedefleyen dış ticaret firmalarının uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak." diye konuştu.
- Tarım ürünleri de deniz yoluyla taşınabilecek
Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımın da başkenti olduğunu, kentin özellikle yaş meyve sebze ihracatının önemli boyutlarda bulunduğunu kaydeden Sert, halen yaş meyve sebze ürünlerinin önemli bölümünün kara yolu ile taşındığını, Ro-Ro seferleri başlayınca yaş meyve sebze ürünlerinin daha uygun maliyetlerle, daha hızlı şekilde pazarlara ulaşabileceğini bildirdi.
Antalya'nın bir ihracat limanı olduğunu ifade eden Sert, şöyle konuştu:
- Liman yatırımları devam ediyor
Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, 2018 yılının genel olarak birçok sektör için olduğu gibi limancılık sektörü için de zorlu bir yıl olduğunu, buna karşın ülkeye olan inanç ve güvenle Port Akdeniz olarak yatırımlara kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda Antalya'nın en büyük gümrüksüz kapalı deposunu faaliyete geçirdiklerini belirten Sert, yeni depo yatırımının yanı sıra sağladıkları operasyonel kolaylıklarla da uzun yıllardır gerçekleşmeyen klinker yüklerinin ihracatını da limanda yeniden başladığını sözlerine ekledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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