Antalya - Marmaris kaç kilometre? Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'dan Marmaris'e gitmek, harita üzerinde basit bir çizgi gibi görünse de, gezginlere iki bambaşka dünya sunar. Bir yanda, yolculuğun kendisini bir varış noktasına dönüştüren, Kemer, Kaş, Fethiye gibi incileri bir birine bağlayan efsanevi D400 sahil yolu; diğer yanda ise Akdeniz'in sıcak kıyılarından Ege'nin kalbine daha kestirme bir rota çizen, Korkuteli üzerinden geçen iç yol. Bu seyahat, bir tatil beldesinden diğerine yapılan bir transferden ziyade, Türkiye'nin güneybatı coğrafyasını nasıl deneyimlemek istediğinize dair bir karardır. İşte detaylar…

ANTALYA - MARMARİS KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Marmaris arasındaki mesafe, seçilen karayolu güzergahına göre büyük bir farklılık gösterir. Bu iki rota arasındaki kilometre farkı, yolculuk süresini ve deneyimini doğrudan etkiler.

REKLAM

İç Yol (Korkuteli Üzerinden - Hızlı Rota): Bu, en çok tercih edilen ve en hızlı olan güzergahtır. Bu rota üzerinden Antalya - Marmaris kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 325 kilometredir.

Bu, en çok tercih edilen ve en hızlı olan güzergahtır. Bu rota üzerinden sorusunun yanıtı yaklaşık Sahil Yolu (Kaş-Fethiye Üzerinden - Manzaralı Rota): Bu rota, turistik bir gezi yapmak isteyenlerin tercihidir ve belirgin şekilde daha uzundur. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 455 kilometredir.

Görüldüğü üzere, iki rota arasında 130 kilometrelik önemli bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle, Antalya - Marmaris kaç km planlaması yaparken, önceliğinizin hız mı yoksa manzara mı olduğuna karar vererek bu iki seçenekten birini tercih etmelisiniz.

ANTALYA - MARMARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

Antalya - Marmaris arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana rotanın detaylarını ve geçtiği yerleri incelemek gerekir: