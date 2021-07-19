Sahillerde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

En güzel Bayram mesajları ve sözleri 2021

AA

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları tatilciler tarafından tercih edildi.Kente gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.Bazı tatilciler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.