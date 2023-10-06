Beşiktaş'ta olağanüstü gece! Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saat protestolara devam ederken yönetim kurulu Şenol Güneş'le birlikte olağanüstü toplantı yaptı. 4 saat süren toplantıdan bir karar çıkmazken açıklama da yapılmadı

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 06.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:23 facebook

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