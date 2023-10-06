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        Haberler Ekonomi Otomobil Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi - Otomobil Haberleri

        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi

        Avrupa'da resesyon etkisiyle ticari araç lastik satışlarında azalma beklenirken, 2.5 milyon adet ile Avrupa'nın en büyük pazarı olan Türkiye'de ise pazarın yüzde 6 büyümesi öngörülüyor. Ticari araç lastikleri üreticisi Prometeon'un Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi CEO'su Gökçe Şenocak, "2017'den beri Türkiye lastik pazarı yüzde 12 büyüdü. Pazar payımızı aynı dönemde 4 puan artırdık ve pazardaki her dört ticari lastikten birini biz üretiyoruz" dedi. Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ise, ekonomik lastik satışlarının arttığını vurguladı. Uslu, "Satın alma gücü düştüğü için, ekonomik lastik satışları arttı. Enerji maliyetleri sürekli artıyor, bu da lastik fiyatlarını etkiliyor" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 06.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:38
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        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
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        Geçmişi yaklaşık 150 yılı bulan İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 2015 yılında Çinli kimya şirketi ChemChina'ya satılmasının ardından büyük bir dönüşüm geçirdi.

        Şirketin ticari araç lastik birimi önce 2016'da Pirelli Industrial adını aldı. 2017'de ise yeni bir marka olarak Prometeon doğdu.

        Yıllar içinde ortaklık yapısı değişen yeni şirketin, 2022'de ise tek sahibi Çin merkezli Aeolus oldu.

        Kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastikleri Prometeon, günümüzde Pirelli'nin de lisanslı ticari araç lastiklerinin üretiminin sorumluluğunu üstleniyor.

        Grubun dört fabrikasından birinin İzmit'te yer alması ise, şirketi Türk otomotiv sanayisi açısından da önemli kılıyor.

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        Öyle ki, Pirelli için üretim yapmak hedefiyle 1960 yılında kurulan Türkiye’nin ilk lastik fabrikası, günümüzde Prometeon'un tesisi olarak üretim yapıyor.

        Dolayısı ile, aslında henüz 6 yıllık bir marka olan Prometeon, lastik üretimi konusunda ise dünyada yüzyılı aşkın, Türkiye'de ise 63 yıllık tecrübesi bulunan bir şirket.

        2022'den beri Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’na sponsor olan şirketin yöneticileri ile, şampiyonanın 11'inci ayağı olan Portekiz'de bir araya geldik.

        BÖLGENİN CİROSUNUN YARISI TÜRKİYE'DEN

        Türkiye'nin Prometeon için öneminden bahseden şirketin Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak, "Türkiye'den 75 ülkeyi yönetiyoruz. Bunlar arasında Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar gibi bölgeler var. Türkiye, coğrafi avantajı, istihdam ve yatırım olanakları sayesinde lojistik üs olma hedefine adım adım ilerliyor. Biz de lojistik sektörüne yönelik ürün ve çözümlerimizle öncü rol üstleniyoruz" dedi.

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        Şenocak, Prometeon Türkiye’nin içinde bulunduğu MEA Bölgesi’nin markanın toplam satışlarının yüzde 25'ini oluşturduğunu bildirdi.

        Gökçe Şenocak - Faruk Uslu
        Gökçe Şenocak - Faruk Uslu

        Türkiye'nin ise, MEA bölgesinin net satışının ise yüzde 53’ünü, üretiminin ise yüzde 52’sini gerçekleştirdiğine değine Şenocak, "2017’den bugüne Türkiye lastik yenileme pazarı yüzde 12 büyüdü. Pazarın üstünde bir büyüme gerçekleştirerek pazar payımızı aynı dönemde 4 puan artırdık ve mevcut durumda pazardaki her dört ticari lastikten birini biz üretiyoruz. Ciromuzu 5 yılda euro bazında 2.4 katına çıkardık ve ihracat ciromuzu da yine euro bazında 4 kat artırdık. Toplam ciromuz 410 milyon euroya ulaştı" bilgilerini paylaştı.

        7 YILDA 175 MİLYON EURO YATIRIM

        Pirelli'den devralınan İzmit fabrikasında 2017'den bu yana kapsamlı bir yatırım süreci başlattıklarını da bildiren Şenocak, 2017-2020 arasında İzmit fabrikasında 120 milyon euroluk yatırım yaptıklarını anlatarak, 2021-2024 arasında ise 55 milyon euroluk yatırımı tamamlayacaklarını aktardı.

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        Yapılan yatırımlar sonucunda İzmit'teki tesisin kapasitesinde önemli oranda artış elde edildiğini de anlatan Şenocak, "2017'de 2 bin kişi olan istihdamımız bugün 2 bin 300 kişiye ulaştı. Yatırımlar sonucunda, 2017'de 825 bin adetlik üretim kapasitemiz, 1 milyon 850 bin adede yükseldi" diye konuştu.

        EKONOMİK LASTİK TALEBİ ARTIYOR

        Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ise, şirketin 2017’de yüzde 21 olan pazar payının yüzde 25’e ulaştığına dikkat çekti.

        Premium, standart ve ekonomik olmak üzere tüm segmentlerde ürünlere sahip olduğuna da değinen Uslu, ekonomik segmentin son yıllarda büyüdüğünü ve maliyet yönetiminin önem kazandığını vurguladı.

        Uslu, "Bu yıl pazarda yüzde 6 büyüme bekliyoruz. Fakat son dönemde satın alma gücü düştüğü için, ekonomik lastik satışları arttı. Öyle ki, pazar ekonomik ve premium lastik olarak domine edilmeye başlanıyor, artık orta segmentin giderek kaybolduğunu görüyoruz" dedi.

        Faruk Uslu'nun verdiği bilgiye göre, Türkiye ticari lastik pazarının 2017'de yüzde 9'u ekonomik, yüzde 18'i orta segment ve yüzde 73'ü premium lastiklerden oluşuyordu.

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        Bu yıl ise, pazarın yüzde 13'ünün ekonomik, yüzde 15'inin orta segment ve yüzde 72'sinin premium lastiklerden oluşması bekleniyor.

        Lastik fiyatlarının artışından da bahseden Uslu, "Lojistik ve hammadde maliyetleri stabil hale gelmeye başladı, fakat enerji maliyetleri sürekli artıyor. Tüm bunlar lastik fiyatlarını etkiliyor" dedi.

        'YETERSİZ DENETİM KAPLAMANIN ALGISINI DÜŞÜRÜYOR'

        Ticari lastiklerde, binek lastiklerin aksine yüzeyin kaplanması ile lastiklerin kullanım ömrü uzatılabiliyor.

        Bu sürecin 6 kez tekrarlanabildiğini aktaran Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, kaplama işleminin tüketicideki algısının düşük olduğunu vurguladı.

        Uslu, "Kaplama, yeni bir lastik satın almadan yüzde 40 daha ucuz bir çözüm. Ayrıca daha çevreci bir süreç. Lastiğin dayanıklılığı arttıkça, lastik daha fazla kaplanabiliyor. Biz de de lastiklerimizi buna uygun şekilde üretiyoruz. Fakat, kaplama konusunda ülkemizde yeterli denetim yok. Merdiven altı işletme sayısı çok fazla, bu da kaplamanın algısını düşürüyor" dedi.

        Son olarak, dünya ticari araç lastik pazarı 175 milyon adet büyüklüğe sahip. Pazarın 2024'te ise 180 milyon adede yükselmesi bekleniyor.

        Avrupa pazarı ise dünyanın aksine daralma yaşıyor. Avrupa'da yüzde 25 daralan pazarda, resesyonun etkili olduğu belirtiliyor.

        Öte yandan, Türkiye ticari araç lastik pazarı da 2.5 milyon adet ile Avrupa lideri konumunda. Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya pazarının büyüklüğü ise 1 milyon adet seviyesinde.

        TOPRAK'A İLGİ YÜKSEK

        Portekiz'de bulunma sebebimiz olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11'inci etabından da kısaca bahsetmek gerekirse, milli motosikletçimiz ve eski dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Algarve Pisti'ndeki mücadelenin son virajına kadar önde götürdüğü yarışta, son anda rakibi Alvaro Bautista tarafından geçilerek ikinci oldu.

        Portekiz'de milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldik.
        Portekiz'de milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldik.

        Fakat, bu sonuçta Bautista'nın Ducati marka motosikletinin Toprak'ın kullandığı Yamaha'ya göre düzlükte daha üstün olmasının büyük payı bulunuyor.

        İlginçtir, Portekiz yarışını ilk üçte bitiren yarışçıların podyuma çıkışlarında, yarışın ikincisi Toprak'a karşı ilgi ve tezahürat yarışın birincisi Bautista'dan bir hayli daha fazlaydı. Bu durum, milli sporcumuz Razgatlıoğlu'nun Superbike seyircisinin kalbindeki şampiyon olduğunu gösteriyor.

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