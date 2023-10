Murat Boz: İlişkim yok

2 Şurada Paylaş!









Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Murat Boz, önümüzdeki ay New York'ta konser vereceğini söyleyerek, bu konuda şunları söyledi: Önümüzdeki ay New York'ta Hadise ile konserimiz var. İnşallah vize olayları rahat hallolur ve gider mükemmel bir konser gerçekleştiririz. Şu an bir hazırlık içerisindeyiz. Boz, ilişkisi olup - olmadığı yönündeki soruya ise "Hayatımda kimse yok arkadaşlar’’ şeklinde cevapladı