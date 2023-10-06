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        Haberler Magazin Murat Boz: İlişkim yok - Magazin haberleri

        Murat Boz: İlişkim yok

        Murat Boz, ilişkisi olup - olmadığı yönündeki soruya "Hayatımda kimse yok" şeklinde cevap verdi. Boz, ABD konseri için vize almak için beklediğini de dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:17
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        Murat Boz ve Oğuzhan Koç, Kuruçeşme'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Boz ile Koç, arkadaşlarının yaş günü partisine geldiklerini söyleyerek "Arkadaşlarımızın doğum günü bu gün. Biz de geldik buradayız şimdi. Onları yalnız bırakmak istemedik" dedi.

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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Murat Boz, önümüzdeki ay New York'ta konser vereceğini söyleyerek, bu konuda şunları söyledi: Önümüzdeki ay New York'ta Hadise ile konserimiz var. İnşallah vize olayları rahat hallolur ve gider mükemmel bir konser gerçekleştiririz. Şu an bir hazırlık içerisindeyiz. Boz, ilişkisi olup - olmadığı yönündeki soruya ise "Hayatımda kimse yok arkadaşlar’’ şeklinde cevapladı

        #murat boz
        #Oğuzhan Koç
        #murat boz ilişki
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