Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 kişinin yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı arbede sırasında göğsüne darbe alan ve sonrasında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.10.2023 - 07:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:31 facebook

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