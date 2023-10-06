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        Haberler Gündem 3. Sayfa Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Hayatını kaybetti! - Trabzon haberleri

        Acil serviste göğsüne darbe almıştı!

        Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 kişinin yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı arbede sırasında göğsüne darbe alan ve sonrasında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 07:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:31
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        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Flaş gelişme!
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        Trabzon'da olay, 10 Eylül 2023 gecesi yaşandı. M.U. (25) ve M.T. (24) isimli 2 kişi, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi’ne yakınlarını ziyaret etmek için geldi.

        GÖĞSÜNE YUMRUK ATTI

        İHA'da yer alan habere göre kurallar nedeniyle acil bölüme alınmayan iki şüpheli, güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle saldırganlardan biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne yumruk attı.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Polisin müdahalesi sonrası arbede sona ederken, çıkan arbedede göğsüne darbe alan güvenlik görevlisi kısa bir süre sonra hastane içerisinde yere yığıldı.

        KALBİ DURDU HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Kalbinin durduğu belirlenen güvenlik görevlisi Sağlam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonra tekrar yaşama döndürüldü.

        İKİ SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam kalp damarlarındaki daralmalar nedeniyle ameliyat edildi. Arbedenin ardından gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Yaklaşık bir aydır hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam ise yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Sağlam, bugün Yomra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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