11 ilde Kahramanlar Operasyonları: 75 gözaltı
İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde bölücü terör örgütü üyelerine yönelik Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli gözaltına alındı
Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 75 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, Kahramanlar Operasyonları hakkında bilgi verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından; İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.