'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi nedeniyle gözaltına alındı.

Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"AKVARYUM İÇİN ALDIK" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Warre Mergits, "Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryuma koymak için yanıma aldım" dedi.

28 yaşındaki turist Kim Mergits, Sky News'e taşların tarihi olduklarını bilmediklerini ve akvaryumları için aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hatalı olduğumuzu ve burada yasalara uygun olmayan bir şey yaptığımızı anlıyoruz ama bize sadece para cezası verin. Bunu ödeyeceğiz. Ne kadar olduğu önemli değil."