Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi

        Tarihi taşları yurt dışına kaçırmak isteyen Belçikalı'nın 12 yıla kadar hapsi istendi

        Antalya'da Roma dönemine ait 3 tarihi taşı yurt dışına götürmeye çalışırken havalimanında yakalanan Belçikalı Kim Mergits'in, 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül'de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı'nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi nedeniyle gözaltına alındı.

        Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Turist çift, adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        "AKVARYUM İÇİN ALDIK" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

        Warre Mergits, "Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryuma koymak için yanıma aldım" dedi.

        28 yaşındaki turist Kim Mergits, Sky News'e taşların tarihi olduklarını bilmediklerini ve akvaryumları için aldıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Hatalı olduğumuzu ve burada yasalara uygun olmayan bir şey yaptığımızı anlıyoruz ama bize sadece para cezası verin. Bunu ödeyeceğiz. Ne kadar olduğu önemli değil."

        "SÜSLEME UNSURU OLARAK KULLANILMAKTADIR"

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çiftten Kim Mergits hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Antalya Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.

        1 bezeli mermer parça ile 2 mimari parçanın incelemesine yer verilen iddianamede, "Bezemeli mermer parçanın üzerinde, merkezinde haçı andıran stilize rozet motiflerinin benzeri, Doğu Roma dönemi dinsel mimaride antik yapı elemanlarında bir süsleme unsuru olarak kullanılmaktadır. 2 mermer parçanın bir yüzünün perdahlı oluşu, diğer yüzünde ise zemine bağlamak için kullanılan harç kalıntısı göz önüne alındığında iki mermer parçasının Roma ya da Doğu Roma dönemi antik yapılarının zeminlerinde kullanılan mermer zemin kaplama parçaları olduğunu ifade etmek mümkündür" ifadelerine yer verildi. İddianamede ayrıca, 1 bezeli mermer parça ile 2 mimari parçanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren eserlerden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        REKLAM

        OLAYIN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

        İddianamede, Kim Mergits'in ifadesi, düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamlı değerlendirildiğinde, şüphelinin yurt dışına çıkarılması yasaklı eserlerden olan parçaları yurt dışına çıkarmaya teşebbüs ederek, atılı suçu işlediği kaydedildi.

        Şüpheli Kim Mergits'in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68´inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi talep edildi. Şüpheli Mergits, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kim Mergits
        #Antalya
        #tarihi eser
        #Kim ve Warre Mergits
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!