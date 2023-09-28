Belçikalı çiftin Antalya’da 'akvaryum' için topladığı taşlar tarihi eser çıktı!
Belçika'nın Antwerp kentinde yaşayan Kim ve Warre Mergits çiftinin tatil için gittikleri Antalya'dan aldığı taşlar tarihi eser çıktı. Havaalanındaki kontrollerde gözaltına alınan çiftten Kim Mergits, ağlayarak taşların tarihi eser olduklarını bilmediğini savundu, taşları 'akvaryumu' için aldığını öne sürdü
Belçika'nın Antwerp kentinde yaşayan Kim ve Warre Mergits çifti tatil için gittikleri Antalya'dan biri desenli 3 adet taş aldı.
Çift, Türkiye'den çıkış yapakları sırada, havaalanındaki görevliler bavulda bulunan taşları fark etti. Yapılan incelemeler sonrasında taşların tarihi eser olduğu ortaya çıktı.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belçika uyruklu iki turistin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla havalimanında yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Müdürlüğün yazılı açıklamasında, 16 Eylül Cumartesi akşamı havalimanı ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik taraması sırasında, söz konusu turistlerin beraberindeki eşyalar arasında tespit edilen üç mermer parçanın, emniyet görevlilerince Antalya Müzesi'ne getirildiği ve Müze Nöbetçi Amiri tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.
Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, üzerinde 2 adet stilize rozet bulunan parçanın mimari süsleme parçası, iki adet mermerin ise zemin kaplama parçası olduğu tespit edilmiş; söz konusu parçaların, nitelikleri itibarıyla 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi dolayısıyla yurt dışına çıkarılmalarının yasak olduğuna dair ön rapor tanzim edilmiştir. İlk soruşturmanın ardından ilgili şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.
"AKVARYUMA KOYMAK İÇİN YANIMA ALDIM"
Warre Mergits, "Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryuma koymak için yanıma aldım" dedi.
28 yaşındaki turist Kim Mergits, Sky News'e taşların tarihi olduklarını bilmediklerini ve akvaryumları için aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Hatalı olduğumuzu ve burada yasalara uygun olmayan bir şey yaptığımızı anlıyoruz ama bize sadece para cezası verin. Bunu ödeyeceğiz. Ne kadar olduğu önemli değil."
KADININ KENDİNİ SAVUNMA ŞEKLİ TEPKİ GÖRDÜ
Sky News'ün sosyal medyada paylaştığı videonun altına tepki yağdı. İnternet kullanıcısından biri, desenli taşın görüntüsünü paylaşarak "Ben Türkiye'de neredeyse her gittiğim sahilden, denizden taş toplarım hatıra olarak. Nedense bugüne kadar hiç başıma böyle bir şey gelmedi" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, konu hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tarihi bir alandan alınan bir taş kesinlikle bir eserdir. Bu, bir bankayı soyup üzerinde rakamlar ve sayılar olan birkaç kağıt parçası aldığınızı söylemeye benzer. Bu dünyanın her yerinde ciddi bir suçtur" ifadelerini kullandı.
Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye tatile giden vatandaşları için yayınladığı seyahat tavsiyesinde, kültürel ya da tarihi değeri olmasa bile antika, mineral veya taş gibi buluntuları almamaları uyarısı yaptı.
*Haberin görselleri Sky News'ün videosundan ve AA'dan servis edilmiştir.