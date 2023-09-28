Belçika'nın Antwerp kentinde yaşayan Kim ve Warre Mergits çifti tatil için gittikleri Antalya'dan biri desenli 3 adet taş aldı.

Çift, Türkiye'den çıkış yapakları sırada, havaalanındaki görevliler bavulda bulunan taşları fark etti. Yapılan incelemeler sonrasında taşların tarihi eser olduğu ortaya çıktı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belçika uyruklu iki turistin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla havalimanında yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, üzerinde 2 adet stilize rozet bulunan parçanın mimari süsleme parçası, iki adet mermerin ise zemin kaplama parçası olduğu tespit edilmiş; söz konusu parçaların, nitelikleri itibarıyla 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi dolayısıyla yurt dışına çıkarılmalarının yasak olduğuna dair ön rapor tanzim edilmiştir. İlk soruşturmanın ardından ilgili şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.​​​​​​​

Müdürlüğün yazılı açıklamasında, 16 Eylül Cumartesi akşamı havalimanı ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik taraması sırasında, söz konusu turistlerin beraberindeki eşyalar arasında tespit edilen üç mermer parçanın, emniyet görevlilerince Antalya Müzesi'ne getirildiği ve Müze Nöbetçi Amiri tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.

"AKVARYUMA KOYMAK İÇİN YANIMA ALDIM"

Warre Mergits, "Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryuma koymak için yanıma aldım" dedi.

28 yaşındaki turist Kim Mergits, Sky News'e taşların tarihi olduklarını bilmediklerini ve akvaryumları için aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hatalı olduğumuzu ve burada yasalara uygun olmayan bir şey yaptığımızı anlıyoruz ama bize sadece para cezası verin. Bunu ödeyeceğiz. Ne kadar olduğu önemli değil."