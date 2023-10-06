Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ve ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu iddia edilen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan'ın Hollanda'ya iadesine karar verildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde iade talebi üzerine görülen davaya, tutuklu bulunan Isaac Bignan getirildi. Bignan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan Isaac Bignan'ın tutukluluğuna yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini belirtti.

"HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

İade talebine ilişkin söz verilen Isaac Bignan, "Hollanda'ya geri dönmek istemiyorum. Bu suçlamanın içinde olmak istemiyorum. Tekrar yargılama şansını vermeleri mümkün değil" dedi. Ev hapsi verilen ancak adli kontrol şartını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan Bignan'a tutuklanmasına karşı diyeceği sorulması üzerine de "Tahliyemi talep ederim. Son tahliye edildiğimde avukatlarıma eve gitmiştim. Telefonumu ve bazı kişisel eşyalarımı unutmuştum. Onları almak için gitmiştim. Arabaya geldiğimde dışarıda bir durum vardı. Arabaya bindim. Avukat kapıyı kapattı. Sonra ne olduğuna bakmak için gitti. 1-2 saniye içinde tutuklandım. Benim gitmeyi istediğimi söylediler doğru değildir. Şoför koltuğunda kimse yoktu. Evimin kapısı açıktı" dedi.

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Bignan'ın avukatlarından Fehim Güneş de olay günü müvekkillerinin yanında olduklarını ve ev hapsinin henüz icrasına başlanmamış olduğunu ifade ederek "Avukat olarak evine sağ salim teslim ettik. Bizim üzerimizden firar etmesine izin verecek değiliz. Adli kontrol şartı ihlal edilmemiştir" dedi. Bignan'ın diğer avukatı da müvekkillerinin kaçma amacı olmadığını, ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.