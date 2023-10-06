Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları

ALİ GÜLTİKEN: Rosier yaptığı yanlış işle hem kendini cezalandırdı hem de Beşiktaş'a çok büyük bir fatura çıkardı. İşin bu tarafını az çok anladık. Fakat 10 kişi kalan bir ekibin oyundan bu kadar kopmasını anlayamadık. Takımda ortaya çıkan güvensizlik duygusunu anlamak zor.

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Son 15 dakika Beşiktaş takımından kimse neredeyse topa dokunmadı. Rakibe bu kadar büyük bir inisiyatif verilmesinin izahı yok. 10 kişi kalan her takımın maçı kaybetmesi ve bu kadar gol yemesi de mümkün değil. Ceza sahasında kapanırsınız, rakibinize pozisyon vermez, savunma yaparak da maçı tamamlarsınız. Bu ayıp bir şey değil. Bu kadar ağır bir sonuçla da karşı karşıya kalmazsınız.