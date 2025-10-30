Antalya - Uşak kaç kilometre? Antalya - Uşak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Akdeniz'in dünyaca ünlü sahillerinden ve turkuaz sularından, Ege'nin içlerindeki saklı hazinelere, dünyanın en uzun ikinci kanyonuna ve Lidya krallarının efsanevi zenginliklerine uzanan bir yolculuk... Antalya'dan Uşak'a gitmek, bilinen ve popüler bir tatil cennetinden, genellikle daha az bilinen ama keşfedilmeyi bekleyen bir tarih ve doğa diyarına doğru yapılan keyifli bir seyahattir. Bu rota, Torosların zirvelerini aşarak Ege'nin karasal iklimine ve zengin tarihine bir kapı aralar. Peki, bu iki şehri ayıran mesafe ne kadar ve bu keşif dolu yolculuk ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...
Antalya-Uşak güzergahı, Türkiye'nin en bilinen turizm markasından, adını "İlkler Şehri" olarak tarihe yazdırmış bir sanayi ve kültür merkezine doğru yapılan bir iç bölge geçişidir. Bu yol, heybetli Torosların zirvelerini aşar, Göller Yöresi'nin sakinliğini teğet geçer ve Afyonkarahisar'ın kavşak noktasından Ege'nin bereketli ama daha karasal platolarına ulaşır. Bu seyahat, Akdeniz'in mavisinden ve yeşilinden uzaklaşarak, toprağın, tarihin ve kanyonların derinliklerine doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yazıda, bu orta mesafeli ve konforlu rotayı, en pratik ulaşım seçenekleri, yol üzerindeki coğrafi değişimler ve varış noktasının sunduğu şaşırtıcı zenginliklerle birlikte detaylı bir şekilde ele alacağız.
ANTALYA - UŞAK KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Antalya ile Uşak arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Afyonkarahisar güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Antalya şehir merkezinden Uşak şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 285 kilometredir.
Bu orta uzunluktaki mesafe, Akdeniz Bölgesi'ni Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine bağlayan, tamamına yakını yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Antalya - Uşak kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde çok rahat tamamlanabilecek, keyifli bir seyahat planına olanak tanıyan bir uzaklıktır. Planlama yaparken Antalya - Uşak kaç km sorusunu 280-290 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz.
ANTALYA - UŞAK ARASI MESAFE NE KADAR?
Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Antalya - Uşak arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan standart ve en verimli güzergahın detaylarını da içerir. Rota, Türkiye'nin en önemli kuzey-güney akslarından biri olan D650 karayolunu büyük ölçüde kullanır.
Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:
Bu rotanın tamamı, yüksek standartlı ve bölünmüş yol olduğu için son derece konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı sunar.
ANTALYA - UŞAK NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Antalya - Uşak ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre değişmektedir:
"İLKLER ŞEHRİ" UŞAK
Bu keyifli yolculuğun sonunda varılan Uşak, genellikle bir geçiş noktası olarak görülse de, aslında Türkiye'nin en zengin ve en az bilinen tarihi ve doğal miraslarından bazılarına ev sahipliği yapan "İlkler Şehri"dir.
Ulubey Kanyonu (Dünyanın İkinci Büyüğü): Uşak'a bağlı Ulubey ilçesinde yer alan bu kanyon, ABD'deki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak kabul edilir. 77 kilometre uzunluğundaki bu devasa doğal oluşum, nefes kesen manzaralar sunar. Kanyonun kenarına inşa edilen cam teras, ziyaretçilere yüzlerce metrelik bir boşluğun üzerinde yürüme ve manzaranın tadını çıkarma imkanı verir.
Karun Hazinesi (Lidya Hazineleri): Tarihin ilk parasını basan ve zenginliğiyle dillere destan olan Lidya Kralı Krezüs'e (Karun) ait olduğuna inanılan paha biçilmez eserlerden oluşan bu hazine, Uşak yakınlarında bulunmuştur. Yıllarca yurt dışına kaçırıldıktan sonra, Türkiye'nin verdiği büyük bir hukuk mücadelesi sonucu geri alınmıştır. Bu eşsiz hazine, günümüzde modern Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.
Tarihi ve Doğal Diğer Güzellikler: Antik Frigya döneminden kalma, Banaz Çayı üzerindeki tarihi Clandras Köprüsü ve çevresindeki mesire alanı ile Makedon döneminden kalma Blaundus Antik Kenti, Uşak'ın diğer önemli ziyaret noktalarıdır.
"İlkler Şehri" Unvanı: Uşak, Türkiye'de ilk özel şeker fabrikasının kurulduğu, ilk elektriğin bir köyde kullanıldığı ve ilk çocuk kütüphanesinin açıldığı yer olması gibi birçok "ilk"e imza attığı için bu unvanla anılır.
Antalya ile Uşak arasındaki yaklaşık 285 kilometrelik mesafe, karayoluyla 4 saatten daha kısa sürede rahatlıkla kat edilebilen, konforlu bir güzergahtır. Bu yolculuk, sizi Türkiye'nin en bilinen ve en popüler turizm merkezinden alıp, henüz tam olarak keşfedilmemiş, ancak dünya çapında öneme sahip doğal ve tarihi hazineler barındıran sürprizlerle dolu bir Ege şehrine ulaştırır.