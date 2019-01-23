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"Hayatına kaldığı yerden devam ediyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, hastasının 4 yıl önce 150 kiloyla ameliyata girdiğini şimdilerde 75 kilo olduğunu ve gayet sağlıklı olduğunu belirtti. Cemalettin Güneri’nin çok sevdiği sahne hayatına kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Bülbüller, yapılan kontrollerinde her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.