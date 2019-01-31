

Süper Lig’de ikinci transfer döneminin son gününde Antalyaspor kadrosunu 3 futbolcu ile güçlendirdi. Maicon, Danilo, Olcan ve Musa Nizam ile yollarını ayıran, Barrada ve Vainqueur’u kiralık olarak gönderen Antalyaspor, Galatasaray’dan ayrılan Tarık Çamdal, Portekiz’in Desportivo Aves takımından Amilton ve yine aynı ülkenin Belenenses takımından Fredy’i renklerine bağladı.



TARIK BONSERVİSSİZ TRANSFER EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı yönetim, Futbol Federasyonu’ndaki transfer engelini kaldırdı ve anlaşma sağladığı oyunculara imzaları peş peşe attırdı. İlk anlaşma, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Tarık Çamdal ile yapıldı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini 4 ay için Antalyaspor’a bağlayan imzayı attı. Savunmanın sağında ve solunda oynayabilen ve 5 numaralı formayı tercih eden gurbetçi futbolcu, Antalyaspor’dan maç başı dahil, hiçbir ücret almayacak. Performansına göre, sezon sonunda taraflar yeniden masaya oturacak.



SAMBACI 89 NUMARAYI GİYECEK

Antalyaspor’un ikinci transferi Portekiz’in Desportivo Aves takımından Amilton Silva oldu. Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan 29 yaşındaki Silva, Maicon’un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra kanatlarda yaşanan boşluğu dolduracak. Sürati ve etkili ortaları ile tanınan Amilton, bu sezon Aves takımı ile çıktığı 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Amilton, Antalyaspor’da 89 numaralı formayı giyecek.



FREDY'DEN 18 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST

Antalyaspor’un üçüncü transferi ise Fredy oldu. Asıl adı Alfredo Kulembe Ribeiro olan ve Fredy olarak tanınan futbolcu, 1,5 yıl için kendisini Antalyaspor’a bağlayan imzayı attı. Hücum hattında kanatlarda ve 10 numara oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu Angola milli takımının formasını da giyiyor. Bu sezon Portekiz’in Belenenses takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol 5 asist yapan Fredy, kırmızı-beyazlı takımda 16 numaralı formayı giyecek.