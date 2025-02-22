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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Soner Dikmen ve Braian Samudio kaydetti. Lacivert-beyazlıların tek golü Haris Hajradinovic'ten (pen.) geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:29
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        Antalyaspor evinde galibiyeti hatırladı!
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        Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.

        Akdeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan üç puanla ayrıldı.

        Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10'da Soner Dikmen ile 42'de Braian Samudio kaydetti.

        Kasımpaşa'nın tek golü 90+5'te penaltıdan Hajradinovic'ten geldi.

        Evinde 3 maç sonra kazanan Emre Belözoğlu'nun ekibi puanını 30'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

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        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı

        Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Thalisson), Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 75 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 86 Gaich), Safuri, Van de Streek, Larsson

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin Özcan (Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Cafu (Dk. 68 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 46 Brekalo), Da Costa

        Goller: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Onvo Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 85 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)

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