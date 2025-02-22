Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Soner Dikmen ve Braian Samudio kaydetti. Lacivert-beyazlıların tek golü Haris Hajradinovic'ten (pen.) geldi.
Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Akdeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan üç puanla ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10'da Soner Dikmen ile 42'de Braian Samudio kaydetti.
Kasımpaşa'nın tek golü 90+5'te penaltıdan Hajradinovic'ten geldi.
Evinde 3 maç sonra kazanan Emre Belözoğlu'nun ekibi puanını 30'a çıkarıp tehlikeli bölgeden uzaklaşırken, üst üste ikinci mağlubiyetini alan Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Thalisson), Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 75 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 86 Gaich), Safuri, Van de Streek, Larsson
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin Özcan (Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Cafu (Dk. 68 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 46 Brekalo), Da Costa
Goller: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Onvo Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 85 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)