Antalyaspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Antalyaspor 4 maçlık yenilmezlik esrisini sürdürmek isterken; lacivert-beyazlılar ise yeni bir seri başlatma peşinde...
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Soner, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio.
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Barak, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 27 puanla 13. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.